MARCOS STAMM, O NOVO DIRETOR GERAL DE ITAIPU

Nesta terça-feira, pela manhã, quando esta coluna estava sendo fechada, o diretor do BRDE no Paraná, ex-governador Orlando Pessuti, me garantia que o atual diretor financeiro da Binacional Itaipu, Marcos Stamm, “será nomeado para substituir Luiz Fernando Vianna na direção geral da binacional”.

Explicou Pessuti que “a designação estava para sair ontem, segunda, pode sair hoje, terça, ou amanhã, quarta 11. É irreversível”.

Luiz Fernando Vianna deixou a direção Geral de Itaipu para atuar no grupo Delta, de SP, especializado em financiamento de energia.

ESCOLHA DO MDB

A escolha, deixou bem claro Pessuti, é do MDB, de todos os níveis do partido, “de todas instâncias partidárias nacionais. E com apoio integral do presidente Michell Temer. Interessa ao país.”

Garantiu que foram capital para a escolha de Stamm as articulações desenvolvidas pelo senador Sérgio Souza, com sua participação, de Pessuti.

DIRETOR INTERINO

Lembrou ainda o ex-governador que Stamm por diversas vezes assumiu a direção interina da Binacional Itaipu, em lugar de Luiz Fernando Vianna.

“Ele, Stamm, é a solução mais natural para substituir Vianna”, admitiu Pessuti, dizendo ainda que a indicação é igualmente bem vista “pela governadora Cida Borghetti e deputado Ricardo Barros”.

O MDB passa a ser a voz mais forte na Itaipu, com a indicação de Moreira Franco para o Ministério de Minas e Energia. Pelo menos nos próximos 8 meses.

MUDAM ASSESSORES

O que se sabe é que, com a gestão de Stamm haverá alterações no quadro de assessoramento ao Diretor Geral. Até porque alguns nomes teriam, notoriamente, “trabalhado contra ele nos últimos meses”, como garante fonte da binacional.

LUIZ CARLOS PASSA BEM

“É uma dor que não se recomenda ao pior desafeto”. Com esta expressão o deputado estadual (PP) Luiz Carlos Martins definiu ontem o seu ânimo, vitimado que foi de fissura na terceira vértebra. Esta situação levou-o a afastar-se nos próximos dias da AL. Mas sem licenciar-se, “pois logo estarei de volta”, disse.

Luiz será nas próximas horas submetido a cifoplastia (“preenchimento de vazio” da vértebra afetada) em clínica especializada.

AMIGOS CELEBRAM A NOVA PREMIAÇÃO DE LERNER

Grupo de amigos que habitualmente almoça ou janta com Jaime Lerner reuniu-se para mais um encontro com ele, numa churrascaria no Juvevê, quinta-feira passada. Dessa vez, o jantar tinha agenda específica: Comemorar – por iniciativa do grupo de amigos, entre eles Fabio Campana, Aldo Almeida, Jaime Lechinski, Caio Soares, Deiró, Antonio Luiz de Freitas – a recente premiação de revista internacional de Arquitetura que apontou JL como o segundo “mais importante arquiteto/urbanista do mundo”.

Num gesto de todo simpático, Cida Borghetti, às vésperas de assumir o governo, passou lá para cumprimentar o urbanista, o grande renovador de Curitiba.

NO GABINETE DE CIDA

Staff montado com gente que conhece bem o Paraná e seu povo já está ao lado da governadora Cida Borghetti em seu gabinete. A começar pela chefe de gabinete, Lucila Dias, Ricardo Caldas (assessor de Imprensa) e David Baggio Batista (área política). Outros componentes do gabinete serão conhecidos logo.

CIDA LEMBRA QUE 64% AINDA NÃO SABEM EM QUEM VOTAR

A governadora, Cida Borghetti (PP), comemora o resultado da pesquisa IBOPE que mostra que 64% dos eleitores ainda não sabem em quem votar, e que ela, com baixo índice de conhecimento tem muito a crescer, em especial estando Governadora.

AINDA É POUCO

O levantamento mostra também que concorrentes altamente conhecidos pela população tem índices baixos de intenção de votos, na espontânea e na estimulada, facilmente alcançáveis com a exposição que terá como governadora no bom momento que passa o governo.

120 DIAS

“Temos 120 dias até as convenções e com tantos prefeitos apoiando, o maior tempo de TV e obras a inaugurar, sei que vamos crescer e vencer”, afirma.

CASO PESSUTI

Vale lembrar que Orlando Pessuti (MDB), quando assumiu o governo em 2010, cresceu de 4 % para 15% em 90 dias como governador. “Nós temos o controle do partido e conseguimos a maior aliança partidária. Teremos o maior tempo de televisão na campanha. Estamos confiantes que vamos crescer e vencer “, salientou a governadora Cida Borghetti.

MAIS CONHECIDO DE TODOS, RATINHO JUNIOR LIDERA

A assessoria de Imprensa do pré-candidato Ratinho Junior divulgou a seguinte informação, dando conta que o nome do PSD lidera a intenção de votos para o Governo do Paraná, segundo a primeira pesquisa Ibope:

“O deputado Ratinho Junior (PSD) lidera com 34% da intenção de votos a primeira pesquisa realizada pelo Ibope sobre a disputa do Governo do Paraná. Em segundo lugar aparece Osmar Dias (PDT) com 28% e em terceiro a governadora Cida Borghetti (PP) com 5%. O ex-deputado Dr.Rosinha (PT) tem 3%. O Ibope entrevistou 1.008 eleitores e a pesquisa registrada no TSE sob o número PR-06410/2018 tem margem de erro de 3%; Ratinho Junior também é o nome mais conhecido dos pré-candidatos apresentados.

CONHECIMENTO

Entre os entrevistados, 57% afirmaram que conhecem bem ou mais ou menos o deputado e 53% conhecem Osmar dias. Com 63%, Dr. Rosinha é o mais desconhecido e 39% dos entrevistados afirmaram que não conhecem Cida Borghetti.

ROSINHA, MAIS CITADO

O Ibope também mediu a rejeição dos nomes apresentados. Dr. Rosinha é o mais citado (53%). A segunda maior rejeição é de Cida Borghetti (40%).

Ratinho Júnior tem 22% e Osmar Dias tem 21% de rejeição.

Aqueles que preferem não responder correspondem a 10% da amostra e 6% declaram espontaneamente que poderiam votar em qualquer um dos nomes apresentados. Nesta pergunta os entrevistados podem mencionar mais de um nome.

ENTRE 3 E 5 DE ABRIL

Na simulação de segundo turno Ratinho Junior também venceria Osmar Dias.

Segundo o Ibope, em um eventual segundo turno, Ratinho Júnior teria 41%, superando Osmar Dias (38%).

A pesquisa Ibope/CBN Cascavel foi realizada entre os dias 3 e 5 de abril. Foram entrevistados 1.008 votantes.”

OSMAR MOVIMENTA-SE NO NORTE E ENCONTRA PREFEITOS

Nesta quarta-feira (11), o pré-candidato ao governo do Estado Osmar Dias estará em Londrina, onde visita a 58ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina e conversa com produtores rurais da Sociedade Rural.

Na quinta-feira (12), Osmar estará em Campo Mourão, onde concede entrevistas aos veículos de comunicação. À noite, em Pitanga, o pré-candidato do PDT ao governo visita a Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná – UCP.

Na sexta-feira (13), a partir das 8 horas, Osmar participa de um café da manhã na sede da OAB de Pitanga e em seguida fará uma reunião com agricultores, na sede do Sindicato Rural. Às 10 horas, Osmar Dias participa de encontro com prefeitos e lideranças na Associação dos Municípios do Centro- Amocentro.

Em seguida, concede entrevista coletiva na Feira Produshow.

“MEU INCONFORMISMO COM O BRASIL”

Caro Aroldo,

O livro que lhe mando (“Rumos a um País sem Rumo”) com 100 páginas, é fruto do meu inconformismo com o que fazem com o Brasil, um país que tem tudo para ser um dos melhores do mundo: mas a corrupção, a burocracia, a gastança do setor público, fazem com que ele cresça muito pouco (apenas 2,5% ao ano, nos últimos 40 anos) e seja um dos mais injustos no mundo (péssima distribuição da riqueza).

POVO NAS RUAS

Não há mudança sem povo nas ruas, de modo a pressionar os políticos, os gestores públicos e os (poucos) empresários inescrupulosos a mudar na marra. Por isso, defendo três grandes passeatas: uma ainda no primeiro semestre deste ano, focada no STF (para acabar com o Foro Privilegiado e manter a prisão em segunda instância); a segunda em agosto para sensibilizar a população para Reeleição zero, ou seja, Renovação total, isto é, campanha para não reelegermos nenhum dos atuais deputados e senadores e a terceira passeata em março de 2019 para pressionarmos o novo Congresso (totalmente renovado) para aprovar as 10 PECs para um novo Brasil, que é o objeto deste livrinho.

PECs NECESSÁRIAS

As 10 PECs abordam temas como pessoal; máquina administrativa; previdência; fim do déficit primário; fim do corporativismo empresarial; reforma tributária; reforma política; ética, educação básica e Superior) e investimentos em infraestrutura.

ACABAR COM PRIVILÉGIOS

Fundamentalmente, o livro aborda como acabar com todos os privilégios, as aposentadorias dos políticos, os ganhos acima do teto do setor público, as mordomias com carros e motoristas, as isenções fiscais setoriais, os juros subsidiados, as isonomias dos funcionários públicos, a estabilidade dos funcionários públicos, a gratuidade nas universidades públicas, fim da política como profissão; fim do fundo partidário, enfim como consertar o maior problema do país que se chama o elevado custo do setor público.

NÃO É VENDIDO

O livro não está à venda (é gratuito).

VOU FAZER UMA PALESTRA NA “FEMPAR” no dia 12, quinta, às 17 horas, sobre este livrinho e os que forem ganharão um exemplar da obra. Rua XV de novembro, 964 (ao lado do Guaíra), no auditório da FEMPAR no quarto andar.

Aroldo: este pequeno livro é a minha singela contribuição para consertamos este país.

JUDAS TADEU GRASSI MENDES

Ph.D em Economia e Professor

Curitiba