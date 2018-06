Marca curitibana de presentes criativos expande operações e abre segunda loja física

Sabe aquela loja com uma infinidade de presentes criativos e divertidos? Para quem gosta de surpreender na hora de presentear, ou adora comprar itens diferentes para o dia a dia, a marca curitibana Gift Co. irá expandir suas operações e, além do site, passa a contar com mais uma loja física na cidade. Dessa vez, a segunda loja de presentes e decorações da marca estará no PolloShop, no bairro Alto da XV.

A nova Gift Co. começa a funcionar em abril. Focada em oferecer presentes e artigos de decorações para adultos, a loja terá uma linha especial de decoração para Home Bar. Segundo os empresários e sócios, Pedro Nassar e Thiago Schiochetti, a proposta é trabalhar com produtos diferenciados, para conquistar o exigente público que frequenta o shopping. “Vamos ter produtos modernos e criativos, desenvolvidos por nós. Também teremos uma linha de luminosos exclusivos com um preço diferenciado”, revela Pedro.

Além da loja online e das duas lojas em Curitiba, a marca está nos principais sites de compras do Brasil. “Nosso planejamento é aumentar o número de lojas físicas, para conquistarmos mais clientes em vários pontos da cidade e permanecer com a expansão nacional dos sites de compras”, afirma o empresário.

Serviço:

PolloShop

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Foto: Divulgação.