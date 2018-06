Manobras radicais, música e arte nesta 5a

O Dia Mundial do Skate, celebrado nesta quinta-feira , 21 de junho, será comemorado na pista pública da Praça Afonso Botelho, no Água Verde. A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) preparou uma programação especial para o dia.

A partir das 14 horas desta quinta-feira haverá apresentações de manobras de skate, programação musical com o DJ Abu Dhabi, arte feita pelos grafiteiros Tosk e Elo e um aulão de muay thay com o professor Ivo, da Smelj.

Todas as atividades são gratuitas, basta chegar e participar. A organização do evento é do Núcleo Regional Portão da Smelj em parceria com a Administração Regional Portão.