Mano critica CBF por impasse sobre uso de Dedé e descarta poupar titulares

O impasse envolvendo a utilização dos jogadores listados como suplentes da seleção nacional na rodada deste fim de semana no Campeonato Brasileiro provocou críticas envolvendo um dos clubes afetados diretamente pela indefinição: o Cruzeiro. Ainda sem saber se poderá escalar Dedé, domingo, contra o Santos, no Pacaembu, o técnico Mano Menezes atacou a CBF.

“Hoje é sexta e ainda não sabemos se vamos poder utilizar um jogador importante como é o Dedé, porque ainda não temos uma posição da Confederação Brasileira, que me parece que tem chance de acontecer até as 15 horas de hoje. E que se não vier, não vamos poder utilizar o jogador na rodada. Algo, eu diria, inaceitável, para tantas informações como temos hoje, em todos os segmentos. São coisas inaceitáveis”, afirmou, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II.

A Fifa veta a participação dos 35 jogadores inscritos para a Copa em partidas de futebol realizadas a partir da última segunda-feira. A exceção está na final da Liga dos Campeões e nos jogos da Copa Libertadores – a Conmebol pediu autorização com antecedência. A CBF perdeu o prazo para solicitar a mesma autorização, mas alega que a data era anterior à divulgação dos convocados.

Assim, a confederação ainda esperava um ofício da Fifa liberando os 12 jogadores excedentes que estão na lista de convocados para a Copa. Sem o documento, eles não poderão entrar em campo. Caso isso se confirme, Mano não poderá usar o zagueiro Dedé, que teria a sua vaga ocupada por Murilo.

Após o Cruzeiro entrar em campo na última terça-feira pela Libertadores, avançando em primeiro lugar na sua chave ao bater o Racing por 2 a 1, Mano avisou que descarta a possibilidade de poupar os titulares contra o Santos.

“Até a parada da Copa será só o Brasileiro e poderemos ter aproveitamento melhor que obtivemos até agora. Temos condições para isso. Não temos outra razão para não escalar o que temos de melhor daqui para frente. Cada semana é um que tem um dia a menos de preparação. Temos de focar no trabalho, focar bem no treinamento, é ele que te leva a ir bem no jogo”, declarou o treinador, que não poderá contar com Arrascaeta, na seleção uruguaia, e Rafinha, lesionado, diante do Santos.

O técnico do Cruzeiro também explicou que a meta até a pausa do Brasileirão por causa da disputa da Copa do Mundo é colocar o Cruzeiro entre os quatro primeiros colocados. No momento, a equipe está na 13ª posição, com sete pontos, a quatro do quarto colocado Palmeiras.

“Esperamos terminar entre os quatro primeiros nesta primeira parte. O Brasileiro está muito parelho, ninguém saltou lá na frente como fez o Corinthians no ano passado. Temos condições de melhorar nosso aproveitamento e vamos tentar isso”, completou Mano.