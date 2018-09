Os finalistas do Man Booker Prize 2018 foram anunciados nesta quinta-feira, 20, na Inglaterra. Anna Burns, Esi Edugyan, Daisy Johnson, Rachel Kushner, Richard Powers e Robin Robertson são os seis autores da “shortlist” do prêmio, um dos principais em língua inglesa, que paga um valor de 50 mil libras.

A lista, que inclui quatro mulheres e dois homens, cobre uma gama ampla de temas, que vão de um escravo de 11 anos em fuga de uma plantação de cana de Barbados, para um veterano do Dia D vivendo com stress pós-traumático.

O Man Booker Prize é aberto para escritores de todas as nacionalidades escrevendo em inglês e publicados no Reino Unido e Irlanda. Este ano, são três escritores do Reino Unido, dois dos Estados Unidos e um do Canadá.

Dois romances de editoras independentes, Faber & Faber e Serpent’s Tail, estão na lista, bem como três da Penguin Random House e um do selo Picador, da Pan Macmillan.

A lista foi anunciada em uma coletiva de imprensa na sede do Man Group, patrocinador do prêmio. O vencedor será anunciado no dia 16 de outubro. Agraciado desde 1969, o Man Booker Prize já premiou nomes como Salman Rushdie, Hilary Mantel, Iris Murdoch e Ian McEwan.

Veja a lista de finalistas:

– Anna Burns (Reino Unido), Milkman (Faber & Faber)

– Esi Edugyan (Canadá), Washington Black (Serpents Tail)

– Daisy Johnson (Reino Unido), Everything Under (Jonathan Cape)

– Rachel Kushner (EUA), The Mars Room (Jonathan Cape)

– Richard Powers (EUA), The Overstory (William Heinemann)

– Robin Robertson (Reino Unido), The Long Take (Picador)