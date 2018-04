Málaga perde fora de casa e é rebaixado no Espanhol

Com uma de suas piores campanhas da história, o Málaga foi rebaixado no Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. Em duelo direto para tentar seguir vivo na primeira divisão, o time foi derrotado pelo Levante por 1 a 0, fora de casca, com gol sofrido nos acréscimos. Com o resultado, o Málaga se tornou o primeiro rebaixado entre as grandes ligas da Europa.

O único e decisivo gol da partida foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo por Emmanuel Boateng. A vitória deixou o Levante com 34 pontos, na 17ª colocação da tabela, fora da zona de rebaixamento.

Já o Málaga ficou com apenas 17 pontos, na última posição. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, o time só conseguiria atingir os 32 pontos, se vencesse os próximos cinco jogos, sem alcançar o Levante.

Ainda nesta quinta, outro importante duelo do Espanhol foi decidido nos minutos finais da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Betis marcou o gol que decretou sua vitória sobre o Las Palmas, diante de sua torcida. Junior Firpo foi o autor do único gol da partida.

O Betis buscou o gol quando estava em vantagem numérica no jogo. Isso porque Michel recebera o cartão vermelho oito minutos antes. O resultado deixou a equipe de Sevilha com 55 pontos, ainda na quinta colocação e sonhando com a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões – está a 10 pontos do quarto colocado, o Valencia.

Se ficar sem a vaga na principal competição europeia, o Betis deve assegurar com tranquilidade a classificação para a Liga Europa, por ter aberto vantagem sobre os rivais – Villarreal e Sevilla. Já o Las Palmas segue perto da queda, com apenas 21 pontos, na 19ª e penúltima colocação da tabela.