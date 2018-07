Os esquemas de corrupção, que são revelados quase que diariamente no Brasil, deixam envergonhados quaisquer cidadãos que têm a honestidade como pilar de suas vidas. Os protagonistas dos escândalos se transformam em uma bela vergonha nacional. A bola da vez é o empresário Eike Batista, que foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de fazer pagamentos indevidos no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador fluminense Sérgio Cabral, em 2011, e de tentar ocultar a propina por meio de uma operação de lavagem de dinheiro.

No mesmo processo, também foi condenado o ex-governador Sérgio Cabral, a 22 anos e oito meses em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa foi a sexta condenação de Cabral em processos que apuram esquemas de corrupção no estado do Rio de Janeiro. O ex-governador já soma penas que ultrapassam 120 anos de prisão. Que vergonha! Aliás, com esses casos o Brasil fica com a imagem denegrida lá fora. Jornais de todo o mundo repercutem notícias como essa. Triste realidade!