Uma pessoa só trabalha bem se for valorizada pelos seus empregadores. Caso contrário, vai atuar de maneira medíocre, sem ânimo, sem perspectivas. Tal desempenho não ocorrerá por maldade ou sentimento vingativo por parte do trabalhador, mas simplesmente porque ele não terá condições de valorizar uma empresa que não o valoriza. Entre as muitas formas de dar valor ao cidadão, o pagamento de um salário digno é uma das principais. Quando ganha uma renda compatível ao seu esforço, capacidade e responsabilidade, o empregado sente-se melhor no aspecto emocional e, por consequência, pode oferecer mais para seus chefes e para a sociedade.

No setor da indústria 4.0, a projeção é de uma melhora no quesito remuneração. De acordo com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, o novo contexto da Indústria 4.0 vai abrir espaço para que os profissionais capacitados tenham melhor remuneração. Fazem parte do conceito a computação em nuvem, a digitalização, a inteligência artificial, a internet das coisas, a manufatura aditiva, a realidade aumentada, a robótica, os sensores inteligentes e as simulações virtuais. A notícia é ótima, pois todo cidadão que possui um emprego, seja no setor público ou privado, merece mais atenção e valorização, para o bem dele e da sociedade em geral.