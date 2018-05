Mais de mil atletas no Parque Barigui

A manhã de domingo (6/5) foi preenchida com a energia das 1240 crianças e adolescentes que particparam da primeira etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba. A prova aconteceu no Parque Barigui entre 8h30 e 12h e reuniu competidores de oito categorias entre sete e 16 anos.

O diretor da área de esporte da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak, ressaltou a importância do calendário de competições para o fomento da corrida de crianças e jovens. “Provas como essa são importantes para sentir o espírito de competição e para que cada atleta vença suas barreiras”, comentou.

As irmãs gêmeas Ana Cléria e Duana Helena Schwartzbach Vieira chegaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar na categoria infanto-juvenil. Elas são alunas da turma de iniciação esportiva em atletismo do núcleo regional da CIC, mantida pela Prefeitura, e competiram pela primeira vez nesse domingo. “Foi emocionante, fiquei feliz com o resultado, mas dá para melhorar”, analisou Ana Cléria.

Duana Helena também lembrou da competitividade entre as irmãs e prometeu: “Na próxima vez, ganhou dela”, brincou.

A família, que mora no Uberaba, tem se esforçado para manter o treinamento das meninas em dia. Os pais, Clério Vieira e Valquíria Schwartzbach, confirmaram o orgulho de ver as filhas levando as medalhas para casa. “Eu sei o quanto elas estão lutando para isso acontecer”, explicou o pai.

Resultados:

Juvenil – feminino

1ª – Ana Maria Rodrigues de Almeida

2ª – Maria Clara Rabelo Jaime

3ª – Júlia Caroline Santana

Juvenil – masculino

1º – Rhian Gabriel Mateus

2º – Lucas Pavorski Ferreira

3º – Miqueias Silva de Aleluia

Infanto-juvenil – feminino

1ª – Ariany Rodrigues de Almeida

2ª – Maria Eduarda Pancera Insimoto

3ª – Ana Cléria Schwartzbach Vieira

Infanto-juvenil – masculino

1º – Anthony Manoel Bernardes Moraes da Costa

2º – Lucas Fonseca Pontarola

3º – Israel Borges Barbosa Ferreira

Infantil – feminino

1ª – Gabriela Balarezo Giarola Stevana

2ª – Ana Mees Valério

3ª – Helena Mees Valério

Infantil – masculino

1º – Alexandre Marochi Benato

2º – Kauan Lopes Martins Silva

3º – Gabriel Douglas Tavares do Carmo

Pré-infantil – feminino

1ª – Giovana Busko Bento

2ª – Thayane dos Santos de Paula

3ª – Maria Luiza Rabelo Jaime

Pré-infantil – masculino

1º – Diego Lopes Fernandes

2º – Kauã Barbosa Aires do Nascimento

3º – Danilo Ortiz Frigato

Mirim – feminino

1ª – Isabella D’Agostini Chillemi

2ª – Ana Luiza Viana Pucci

3ª – Nicoli Ariane de Lima

Mirim – masculino

1º – Renan Loures da Rocha

2º – Lucas Sanson Abourihan

3º – Lucas ramalho de Lima

Pré-mirim – feminino

1ª – Heloyse Gonçalves Ribeiro

2ª – Amanda da Silva dos Santos

3ª – Milena de Almeida da Costa

Pré-mirim – masculino

1º – João Vitor Amaral da Cruz

2º – Luiz Rogério Gelenski Neto

3º – Felipe Fonseca Zavatti

Petis – feminino

1ª – Júlia Maria da Hora do Nascimento

2ª – Larissa Martins da Silva

3ª – Maria Eduarda Bacelar Pereira

Petis – masculino

1º – Enzo Ribeiro Manenti

2º -João Vitor carvalho Duarte

3º – Peterson Vitti Cardoso

Estreante – feminino

1ª – Júlia Pereira Nunes

2ª – Luana Cecon de Lima

3ª – Fernanda Lopes

Estreante – masculino

1º – Felipe Alexandre dos Santos Cardoso

2º – Ygor Giovanny Santos Marinho

3º – Daniel Henrique Locastre Garcia