Mais de 5 mil pessoas participam do Dia de Cooperar em Curitiba

O clima do voluntariado e do cooperativismo tomou conta do Parque dos Tropeiros, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), neste sábado ensolarado (30/06) da capital paranaense. Em Curitiba, foram mais de 350 voluntários distribuídos em 17 tendas, com ações de educação, saúde, bem-estar e lazer, para todas as idades. Cerca de 5 mil pessoas passaram pelo local até o final do dia e, juntamente com os voluntários e cooperativistas, celebraram um movimento que muda milhares de vidas todos os anos. Para a população do bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba), que representa 10% do total do município, a celebração foi uma forma de reativar o parque, fechado desde 2012. Ao longo do dia, exames de câncer de pele e de mama foram realizados em algumas tendas de saúde. Em todo o estado, foram mais de 80 munícipios realizando celebrações deste movimento ao longo do mês de julho.

União – Na capital paranaense, o evento que celebrou o cooperativismo foi organizado pelo Sistema Ocepar, entidade que representa o setor cooperativo no Estado, e pelas cooperativas Aurora, Dental Uni, Sicoob Metropolitano, Sicredi Campos Gerais, Sicredi Integração, Sicredi Crednoreg, Sicredi Medicred, Unimed Paraná e Unimed Curitiba. Este ano, a ação teve o apoio da Unicic – União das Associações dos Moradores da Cidade Industrial de Curitiba, Sanepar e Prefeitura de Curitiba.

Sou Arte – O Espaço Sou Arte foi uma das atrações do evento de celebração do Dia C – Dia de Cooperar em Curitiba, no Parque dos Tropeiros. O grupo é formado, em sua maioria, por jovens oriundos de projetos sociais, que viviam em situação de vulnerabilidade e que hoje sobrevivem da arte.

Ação – O Dia C é um movimento de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro que tem por objetivo estimular a realização de projetos socioambientais contínuos e estruturados que promovam transformação, em alinhamento com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Para dar visibilidade a esse movimento, uma vez por ano uma grande ação é realizada simultaneamente em todo o Brasil. Por um dia inteiro, cooperativas e milhares de voluntários promovem ações sociais e ambientais em locais públicos com o intuito de celebrar o cooperativismo.