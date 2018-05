Mais de 200 mil pessoas na Marcha para Jesus

A governadora Cida Borghetti participou neste sábado (19), em Curitiba, da 24ª edição da Marcha para Jesus, considerada o maior evento público do Estado do Paraná. Cerca de 200 mil pessoas de diferentes igrejas e comunidades evangélicas da capital e região metropolitana participaram da caminhada, que começou na Praça Santos Andrade e terminou no Centro Cívico da capital paranaense.

A marcha é um evento internacional que ocorre em mais de 170 países. Para Cida, a caminhada é um momento de renovação de fé. “É um dia para agradecer a Deus, externar o amor ao próximo e propagar a fé. É uma honra estar aqui hoje nesse evento tão bonito”, disse ela, lembrando que em 2011 foi sancionada lei que estabelece o Dia Estadual da Marcha para Jesus no Paraná, a ser celebrado no terceiro sábado do mês de maio.

Realizada na capital paranaense desde 1991, faz parte do calendário oficial da Prefeitura de Curitiba desde 2005. “Nossa cidade se alegra e recebe de braços abertos as crianças e famílias que participam de uma caminhada como essa”, destacou o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.

De acordo com o bispo Antônio Cirino Ferro, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (COMEP), uma das entidades responsáveis pela organização do evento, o ato de andar pelas ruas é uma forma de expressar o desejo das igrejas envolvidas. “Queremos, para o Brasil e para Curitiba, a família tradicional, o valor da vida desde a concepção, a paz nas ruas e cidades. A sociedade precisa saber pelo que lutamos porque nós, cristãos, somos uma parcela considerável da sociedade”, declarou.

A caminhada durou aproximadamente uma hora e meia. A programação segue até as 17h com oração pelas autoridades políticas presentes e apresentações de cantores e bandas cristãs. Após o término do evento, 200 voluntários vão recolher o lixo.

A Marcha deste ano promoveu a Campanha Leite Solidário, que convida os participantes a levarem 1 litro de leite na Marcha. A meta é arrecadar 10 mil litros, que serão distribuídos para 100 projetos sociais de Curitiba e região.

Participaram da solenidade a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o deputado federal Ricardo Barros; o ex-governador Beto Richa; as deputadas estaduais Maria Victoria e Mara Lima e vereadores da capital paranaense.