Entre todos os setores que foram prejudicados pela recente crise econômica, a agricultura, por outro lado, conseguiu atravessar os momentos de tensão sem tantos apuros. Somente em 2016, por exemplo, o setor da fruticultura nacional registrou recorde no valor de produção, com total de R$ 33,3 bilhões. Resultados assim são possíveis com investimentos. Cabe ao governo e à iniciativa privada insistir no desenvolvimento das atividades agrícolas do país. Assim, todo o sistema econômico sai ganhando – empregos são gerados no campo, nas indústrias de alimentos e nas lojas que vendem os produtos finais. Todo mundo é beneficiado!

A oferta de crédito também é um tipo de investimento. Felizmente, as contratações de crédito agrícola, no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018/19, tiveram acréscimo de 45%, na comparação com o mesmo período da safra passada atingindo R$ 34,1 bilhões, com 139.155 operações. Os números fazem parte de levantamento realizado mensalmente e estão disponíveis no Portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Isso precisa continuar, já que o país ainda convive com muito desemprego. Uma agricultura forte certamente tem muito a contribuir com a economia.