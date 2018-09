Este ano o maior e mais tradicional encontro da dermatologia nacional acontece em Curitiba. A 73° edição do Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) – Dermato Curitiba 2018 – reunirá experts da dermatologia nacional e contará ainda com a presença de cinco palestrantes internacionais: três dermatologistas e dois dermatopatologistas. Ao todo serão 4 dias de evento, 407 convidados e 120 sessões científicas que englobam temas do cotidiano da dermatologia, cobrindo todo o espectro da especialidade.

“Com a realização do Dermato Curitiba 2018, a SBD reúne grande número de associados e promove excelentes discussões científicas a partir de aulas de médicos de renome no Brasil e no mundo”, explica José Antonio Sanches, Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Preocupada com as novas tecnologias e com a revolução da comunicação e a forma como as pessoas se relacionam, a Sociedade Brasileira de Dermatologia aproveita a presença de milhares de dermatologistas no Dermato Curitiba 2018 para lançar o “Guia de Boas Práticas nas Redes Sociais”. O material contém orientações objetivas sobre o uso responsável das redes sociais. Com o lançamento deste Guia, a SBD reforça ainda mais sua Campanha de Valorização Profissional que faz durante o ano nas redes sociais, em cinemas e veículos de comunicação do Brasil, e ajuda na capacitação dos seus associados.

“Diante dos inúmeros casos de complicações de procedimentos estéticos noticiados pela mídia, a SBD alerta que o critério de escolha de um profissional para a realização de procedimentos estéticos não deve ser o número de seguidores, curtidas, popularidade e da propaganda do “antes e depois” – prática expressamente proibida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e publicada na Resolução 2.125/15”, afirma Sérgio Palma, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A SBD também aproveita o evento para fazer o pré-lançamento da Campanha de Prevenção ao Câncer da Pele, o Dezembro Laranja. Serão apresentados a nova marca da ação, formas de aderir à campanha, além de instruir os dermatologistas a disseminarem a ação que previne o câncer da pele, o de maior incidência no Brasil, correspondendo 30% de todos os casos.

O Congresso, além do cunho científico, tem compromisso com a sociedade. “A Comissão de Responsabilidade Social da SBD elegeu quatro ações sociais para este congresso. Uma delas tem como objetivo ajudar o Lar de Idosos Recanto do Tarumã, mantido pela associação filantrópica Socorro aos Necessitados”, declara Lilian Nishino, Presidente do 73º CSBD. As demais ações podem ser encontradas na área de responsabilidade social da programação: www.sbd.org.br/dermato2018//programacao.aspx.