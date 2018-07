Mãe e filho foram soterrados na tarde de quinta-feira, 5, devido ao desabamento de uma mina desativada no município de Medina (MG), na região do Vale do Jequitinhonha. Ambos morreram no local, em uma fazenda, enquanto o marido e outro filho sofreram ferimentos leves.

A suspeita é de que a família entrou na caverna em busca de pedras preciosas e começou a escavar o barranco, ocasionando o desabamento.

A mulher, Euzita Francisca Alves, de 47 anos, e o filho dela, Vanilson Alves Ribeiro, de 17 anos, ficaram soterrados. O marido conseguiu sair antes e o menino de 6 anos se livrou por uma fresta entre as pedras. Ele gritou por socorro e foi retirado sem gravidade.

Peritos estiveram no local e o caso será apurado pela Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Almenara (MG).