Madero programa novas unidades em shoppings

Baseado no sucesso de dois de seus mais recentes empreendimentos – o Vó Maria Durski e a Sanduicheria do Junior Durski, ambos na praça de alimentação do shopping Mueller, em Curitiba, o grupo Madero programa a inauguração de um Vó Maria (restaurante de prato único, lombinho à parmegiana) e uma nova Sanduicheria nos shoppings Estação, previsto para 60 dias, e no Palladium, para os próximos quatro meses.

Outra marca do grupo – o Jerônimo, hamburgueria -, que já opera no shopping Estação, em Curitiba, e no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ganhará dois novos endereços: a praça da Espanha e o shopping Curitiba. Giuglio Munaretto, diretor de operações do grupo, explica que o Jerônimo está sempre fora das praças de alimentação, o que lhe confere uma personalidade diferente.

Mas as praças de alimentação são o foco do Vó Maria Durski e da Sanduicheria, como destaca Rafael Mello, vice-presidente de operações do grupo Durski: “Existe uma grande oportunidade nas praças de alimentação. Por isso, estamos trazendo alguns diferenciais para esse espaço, com um produto novo e totalmente desvinculado do Madero. São opções de sanduíches servidos na baguete, um pão especialmente crocante e macio ao mesmo tempo, desenvolvido em nossa Cozinha Central”.

Na avaliação do empresário Junior Durski, chef e presidente do grupo, há muito para crescer; “são cerca de 600 praças de alimentação no Brasil e nossas marcas estão presentes em 200 delas. O Brasil é nosso foco. Vamos contribuir para o desenvolvimento do país.”

Um terceiro segmento, também hamburgueria, com preços mais em conta e características próprias, o Dundy, deverá ser implantado em breve no shopping Palladium, também no sistema de autoatendimento por meio de totens, que agiliza o serviço, já existente no Vó Maria e na Sanduicheria, no Mueller, com bons resultados. Um atendente orienta o cliente.

NOVE SABORES

Aberta há pouco mais de um mês, a Sanduicheria do Junior Durski oferece nove opções de sanduíches com pão baguete, mussarela, molho do chef e outros ingredientes, ao preço único de R$ 10,90: Choripán, estilo argentino, com linguicinha de pernil; Polpettas, clássico italiano, com carne de boi; Pulled Pork, com pernil de leitão temperado e desfiado; Chicken Finger, milanesa de peito de frango; Costela, feito com costela e peito de boi; Peito de frango light, com a carne assada ao forno e desfiada; Schnitzel, lombinho à milanesa crocante, receita alemã e austríaca; Falafel, opção vegetariana, feito com grão-de-bico; e Hot Dog, com duas linguicinhas artesanais cozidas. O molho do chef é feito com maionese, chimichurri, mostarda, raiz forte, beterraba, cebola e tomates.

No cardápio estão disponíveis ainda chope, refrigerantes, água (com e sem gás), chás natural e de limão, além de lemonade; e nas sobremesas, brownie e brigadeiro. Todas as opções podem ser consumidas no local ou levadas para viagem.