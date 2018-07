Em sua primeira participação como expositora da feira de inovação e tecnologia para o segmento de mobiliário e interiores ForMóbile, referência na América Latina, realizada entre 10 e 13 de julho em São Paulo, a Interprint, líder mundial em design de decors, apresentou uma proposta inovadora para o mundo: o desenvolvimento, em uma parceria entre as equipes brasileira e internacional de criação da marca, de decors inspirados em madeiras locais.

Quem visitou o estande da marca, projetado pelo arquiteto italiano Luca Tormena em homenagem às criações do arquiteto Oscar Niemeyer, conferiu o impecável resultado obtido pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Interprint, no Brasil e na Europa, para chegar aos decors inspirados em madeiras brasileiras e latino-americanas, que poderão ser levados ao mercado mundial.

Os novos decors foram utilizados pelos designers e arquitetos participantes do evento INTERPRINT CO-CREATION TALK FORMÓBILE: MICROESPAÇOS, em 12 de julho, em projetos de cocriação de microespaços para viver e/ou trabalhar usando as estruturas desenvolvidas pela Interprint, expostos no estande da empresa na ForMóbile.

Da América Latina para o mundo: madeiras locais, como Cumarú, Ipê e Freijó, foram a inspiração da Interprint ao desenvolver decors inspirados em espécies brasileiras e latino-americanas, em uma proposta inovadora em termos globais. Fotos: Daniel Derevecki

Evento inédito na América Latina, a Interprint Co-Creation Talk: Microespaços levou a São Paulo nomes consagrados do design e da arquitetura, como os brasileiros Brunno Jahara, Marta Manente e Gustavo Calazans e o italiano Luca Tormena, para um bate-papo sobre insights e tendências para espaços para morar e trabalhar. Fotos: Daniel Derevecki

O arquiteto italiano Luca Tormena e o designer brasileiro: Brunno Jahara: como desenvolver soluções eficientes e bonitas para espaços cada vez menores, tendo na composição de cores e padrões um aliado

Lançamento da Coleção 2018 Missoni Home na Cosy Home

Ao comemorar cinco anos de atividades em Curitiba, a Cosy Home apresentou em prestigiado café da manhã para arquitetos, decoradores e imprensa a nova coleção Missoni Home, que acaba de chegar à loja.

O café da manhã foi realizado na quinta-feira (19/7) e, além de detalhar as novidades e conceito da Coleção 2018 da marca italiana, as sócias da Cosy Home, Nitsa Vianna e Andrea Santos Vianna, brindaram com os convidados os cinco anos da loja na capital paranaense.

As sócias da Cosy Home Nitsa Vianna e Andrea Santos Vianna. Fotos: Naideron Jr.

Rafael Carvalho e Gisela Miró. Fotos: Naideron Jr.

Deisy Cruz. Fotos: Naideron Jr.

Maria Fernanda Lorusso. Fotos: Naideron Jr.

Huma Engenharia é novo braço da MDGP Incorporações

A MDGP Incorporações acaba de ampliar seu campo de atuação e apresenta a Huma Engenharia, braço de construção da incorporadora, que já está há 10 anos no mercado curitibano. O engenheiro civil Marlus Doria está à frente de ambas empresas, que tem o também engenheiro Thomas Gomes como sócio. Com uma experiente equipe de engenharia, a Huma começa sua história com o empreendimento Arbo Cabral, e seguirá executando as obras da MDGP Incorporações nos seus próximos empreendimentos. O objetivo da construtora é garantir que a qualidade planejada pela incorporadora, bem como o prazo de execução e a sustentabilidade sejam prioridades em todo processo de obra.

Marlus Doria, diretor da MDGP e sócio da Huma Engenharia, o engenheiro Diclécio Funchal e o engenheiro Thomas Gomes, sócio da Huma Engenharia: novo braço de construção anunciado pela incorporadora. Foto: Valterci Santos