O Instituto Mackenzie, arrematou em setembro deste ano, em leilão, o Hospital Evangélico de Curitiba. Deu o maior lance, R$ 215 milhões, e ficou com aquele hospital-escola e a faculdade Evangélica do Paraná, incluindo o Curso de Medicina que sempre esteve entre os de primeira linha no Paraná.

Agora, a Universidade do Brasil, de São Paulo, que concorreu no mesmo leilão promovido pela Nona Vara da Justiça do Trabalho de Curitiba, e foi derrotada, “está querendo ganhar no tapetão”, diz à coluna uma fonte do Mackenzie.

A Universidade do Brasil não ofereceu lance suficiente para a vitória.

DESCLASSIFICADA

Ocorre que a Universidade do Brasil foi desclassificada no leilão, não tendo ofertado o valor pelo qual o HE foi arrematado.

Acredito que por isso, a universidade citada levantou questões supostamente legais para pedir a anulação da vitória conquistada pelo grupo presbiteriano. E homologada pela Justiça. E tudo sob alegação sem consistência: a de que o estatuto do Instituto Mackenzie determina que matérias como aquisição de bens de monta sejam determinadas por assembleia geral da entidade educacional protestante. O que isso não teria ocorrido, alega a Universidade do Brasil.

– Eles querem ganhar de qualquer jeito: a assembleia geral do Mackenzie aprovou a compra, está registrada em cartório, e outorgou procuração a um executivo (José Francisco Wintzo) para representá-la no leilão. A reclamação levada ao TRT não procede, pois, assegura à coluna outra fonte do instituto.

POSSE PLENA

A Mackenzie assumiu plenamente o Hospital Evangélico e seus serviços associados, “conforme determinação do juiz Milleo Baracat, da Nona Vara da JT”.

A perdedora entrou agora com mandado de segurança, alegando que a vencedora não teria, pois, autorização para participar do leilão.

VITÓRIA JURÍDICA

No entanto, até agora a vitória jurídica tem ficado com o grupo presbiteriano:

a) Mackenzie recebeu alvará judicial e tomou posse do bem leiloado;

b) A Universidade do Brasil, a querelante que se julga prejudicada, já perdeu o agravo regimental apresentado e outros pedidos;

c) Garantida pela carta de emissão de posse assinada por juiz competente, os novos gestores do Hospital Evangélico aguardam para dia 11 deste mês sentença final sobre a matéria a ser proferida pela TRT da Nona Região.

– O estranho de tudo isso é que, na ocasião do leilão, não nos tenham pedido a documentação, crava um diácono da Igreja Presbiteriana de Curitiba, Central.

O Hospital tem 150 leitos em pleno funcionamento, mas encara a possibilidade de ofertar 400, futuramente, como foi no passado.

VOLTA ÀS AULAS

O Evangélico, mantenedor, agora, da Faculdade Evangélica (Curso de Medicina) prepara-se para encarar a volta de diversos cursos que já manteve. Dentre eles, os de Psicologia, Enfermagem, Veterinária, Nutrição…

A instituição vai dedicar-se em 2019 a estruturar a volta dos cursos, prevendo para o final do próximo ano a realização de vestibulares e a implantação plena dos cursos só em 2020.

A parte acadêmica da Faculdade Evangélica foi entregue à médica e professora Carmen Parisi.

Cida, o bom exemplo em Itaperuçu

Até porque está em fim de governo, é importante registrar a presteza com que Cida Borghetti, já no final da noite de sábado, deslocou-se para Itaperuçu, a pequena cidade da RMC devastada pela enxurrada.

Mais que recursos levados pela ação da governadora, a presença dela ao lado de famílias desoladas e autoridades locais foram exemplares.

Dois novos livros para a Coleção Helena Kolody

A OAB Paraná, a Editora Bonijuris, a Academia de Letras José de Alencar, e a Academia Paranaense de Letras vão lançar os livros: Caçador de Estrelas, da advogada e poeta Adélia Maria Woellner; e Uma Serenata de Paris, Histórias divertidas da Vida Jurídica, do advogado, escritor e presidente da Academia Paranaense de Letras, Ernani Buchmann, com ilustrações de Simon Taylor.

As obras integram a Coleção Helena Kolody.

SERVIÇO:

Data: 6 de dezembro

Local: Sede da OAB-PR, Rua Brasilino Moura, 253, Ahú, Curitiba

Horário: 18h30

Crivella nega apoio a Barco de Iemanjá

POR ANCELMO GOIS – 04/12/2018

Pelo segundo ano seguido, Crivella negou apoio ao Barco de Iemanjá, que chegará este ano à sua 14ª edição. Ano passado, quando ele assumiu a prefeitura, foi a primeira vez em que o município se recusou a apoiar a procissão entre o Estácio e a Praia de Copacabana.

A exemplo de 2017, a procissão resistirá: será em 29 de dezembro. Para custeá-la, a Congregação Espírita Umbandista do Brasil está fazendo uma vaquinha. “Sinto-me profundamente decepcionada com o trato desrespeitoso, por mais um ano, com o patrimônio imaterial de nossa cidade”, disse a presidente da congregação, Mãe Fátima Damas.

(O GLOBO)

Andrea busca cidadania portuguesa por linha judaica

Andrea Kramer, que é Jobim e Castor, pelo lado materno, artista plástica e artesã curitibana, está inovando na busca pela cidadania portuguesa, com alta demanda. Deve estar entre os 40 mil homens e mulheres que, na Chancelaria em Lisboa, peticionam pela cidadania lusa.

SEFARDITAS

O caminho buscado por Andrea é pelo menos uma alternativa muito criativa: ela está provando, com dados históricos que remontam a tempos inquisitoriais, que descende de judeus sefarditas que migraram para o Brasil para sobreviver às perseguições religiosas.

Em outubro, o consulado de Portugal em São Paulo – recordista mundial na concessão de cidadanias portuguesas – chegou a interromper novos agendamentos devido à grande quantidade de solicitações. Os serviços foram retomados em novembro.

Para entender direito à cidadania

Os judeus sefarditas são um enorme grupo descendente das antigas e tradicionais comunidades da Península Ibérica. Ao final do século XV e após o Decreto de Alhambra essas comunidades tornaram-se objeto de perseguição da Inquisição espanhola, sendo forçadas a converter-se à religião católica. Por esta razão, muitos judeus procuraram refúgio em Portugal, aonde o rei D. Manuel havia promulgado uma lei de proteção ao grupo. Em 1496, entretanto, foi determinada a expulsão de Portugal de todos os judeus sefarditas que não se sujeitassem ao batismo católico.

NORTE DA ÁFRICA

Após o episódio, estes judeus sefarditas se estabeleceram em países como Holanda, Turquia e também em regiões do Norte da África e, mais tarde, migraram para territórios americanos, povoando países como Brasil, Argentina e Estados Unidos. O interessante é que, apesar de toda a perseguição e afastamento de seu território ancestral, os judeus sefarditas conseguiram manter muito de suas tradições. Além da língua portuguesa, muitos ritos e cultos foram preservados, bem como apelidos de família e objetos e documentos que comprovavam a origem portuguesa.

DESDE 2015

Por conta dessa grande ligação entre Portugal e os judeus sefarditas, em Março de 2015 foi promulgado um decreto-lei que permitiu a concessão da nacionalidade portuguesa a seus descendentes. Desde então, mais de 2100 judeus sefarditas adquiriram a nacionalidade.

Como descendentes de judeus sefarditas podem obter a nacionalidade portuguesa?

DUAS MANEIRAS

Existem duas maneiras: naturalização e ascendência sefardita.

Os Judeus Sefarditas que optarem por obter sua cidadania portuguesa mediante naturalização terão a vantagem de o fundamento de seu pedido não se limitar apenas à descendência de pais ou avós portugueses. Será preciso demonstrar vínculo com alguma comunidade sefardita portuguesa e comprovar ligação com Portugal por meio de nomes e apelidos e idioma familiar, por exemplo;

PELA ASCENDÊNCIA

Neste caso, o fundamento será baseado na ascendência sefardita. Ela poderá decorrer de qualquer familiar em linha reta (pai, avós, bisavós, tataravós…) ou da relação em linha colateral, que se estabelece devido à existência de um progenitor comum, considerado a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa.

CERTIFICADO DA COMUNIDADE JUDAICA

É por meio deste documento que se comprova a descendência com judeus sefarditas. Além da obtenção do certificado, é necessário satisfazer as exigências da Lei de Nacionalidade.

Existem apenas duas comunidades judaicas em Portugal que podem emitir o certificado: uma em Lisboa (Comunidade Israelita de Lisboa) e outra no Porto (Comunidade Israelita do Porto).

OPINIÃO DE VALOR

STF e Globo, vilões nacionais

por Percival Puggina (*)

Não hesito em afirmar que STF e Globo disputam o primeiro lugar, tanto num concurso de presunção e arrogância quanto num de antipatia, sendo igualmente rejeitados pela direita e pela esquerda.

O Grupo Globo, aqui denominado simplesmente “a Globo”, é rejeitado pela esquerda porque esse segmento político nutre inimizade por qualquer poder que não esteja totalmente subordinado a seus interesses. Vem daí a insistência do discurso petista em favor da “regulação da mídia”. O conhecido blog esquerdista Brasil 247 em matéria do dia 8 de janeiro deste ano publicou extenso artigo deixando bem clara, desde o título, a importância do tema: “Sem regulação da mídia, não tem saída para a esquerda”.

ESCÂNDALO É A NOTÍCIA

Blogs de igual orientação, aliás, atacam comumente a Globo acusando-a de golpista em virtude da divulgação que fez dos achados da Lava Jato, da miserável ditadura venezuelana, das relações escusas do governo petista com ditaduras de esquerda na Ibero América e na África Subsaariana. Como para o PT tudo que pesa contra ele é falso, os petistas desejariam que tais matérias não fossem divulgadas ou, sendo, que o sejam apenas aos insones das altas madrugadas. Daí o ódio … oops – ódio não porque os petistas não odeiam – dedicado à Globo. Para eles, escandalosa não é a corrupção, mas a notícia sobre a corrupção.

DO CENTRO PARA A DIREITA

Por outro lado, do centro para a direita do leque de abano ideológico, espaço onde estão os conservadores, a Globo é rejeitada tanto em virtude do combate frontal e deletério que dela recebem os valores morais sedimentados na nossa tradição, quanto pelo seu apoio às pautas e causas da esquerda. A essas duas tarefas, inequivocamente, se dedica imensa maioria de seus programas, novelas e atores, jornalistas e comentaristas sistematicamente recrutados para manifestações de apoio político ao partido da estrela e seus cognatos ideológicos. As brilhantes exceções são cada vez mais raras. A posição esquerdista da Globo ficou evidenciada no editorial em que a direção do grupo de empresas se desculpou pelo apoio dado à contrarrevolução de 1964.

REJEIÇÃO DO STF

Com o STF ocorre algo muito parecido. Nosso Supremo é rejeitado pela esquerda e pela direita. Aquela o detesta pela legitimação constitucional que deu ao processo de impeachment de Dilma Rousseff (malgrado a “mãozinha” final proporcionada por Lewandowski) e, principalmente, pelas “traições” de alguns ministros indicados pelo partido no julgamento de ações penais contra petistas, desde o caso mensalão. Há algumas semanas li, alhures, entrevista em que José Dirceu, referindo-se a isso, afirmou que as indicações para o STF durante os governos petistas foram extremamente rigorosas sob o ponto de vista da afinidade ideológica.

PT TEM APOIO NO STF

No entanto, digo eu, em juízo criminal colegiado é muito difícil para um magistrado votar contra abundantes provas contidas nos autos que todos leram. Daí a diferença de conduta: o PT tem ampla base de apoio dentro do STF, aprova as pautas petistas que lá chegam e isso lhe causa o repúdio de quem não é de esquerda, mas na hora da ação penal, onde não há alternativa de prescrição ou nulidade viável, não havendo alternativa, condena. Como a defesa intransigente dos próprios criminosos é uma particularidade esquerdista, as demais condenações pluripartidárias só causam desconforto aos sentenciados.

VILÕES NACIONAIS

Logo ali adiante, porém, o STF costuma resolver boa parte desses débitos soltando presos provisórios e condenados com uma liberalidade que restabelece a necessária impunidade sem a qual se corre o risco de acabar com a cadeia produtiva do crime. E aí, claro, a direita estrila.

Como se vê, STF e Globo são dois grandes vilões nacionais pelos motivos certos e, também, pelos errados, o que não deixa de ser um feito.

* PERCIVAL PUGGINA, (73), membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário e escritor e titular do site (http://www.puggina.org/), colunista de dezenas de jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; A tomada do Brasil. Integrante do grupo Pensar+.

Advogado especialista em Compliance será o novo controlador geral

O governador eleito, Ratinho Júnior, anunciou o advogado Raul Siqueira como o futuro Controlador Geral do Estado. Advogado especialista em compliance, Siqueira será o responsável também pela implantação do Programa de Integridade e Compliance na Administração Pública Estadual, com o objetivo de aumentar a transparência pública, o combate à corrupção, a gestão eficiente e adequada dos recursos públicos.

“Raul terá uma importante atribuição que é a de garantir a base para que a gestão do nosso governo esteja focada na integridade e no respeito às leis”, destacou Ratinho Junior ao anunciar o nome do novo Controlador Geral do Estado.

Formado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, Raul também tem formação em engenharia civil pela PUCRS e especialização em compliance na Society of Corporate Compliance and Ethics de Minaneapolis, Estados Unidos, e na Legal Ethics Compliance, de São Paulo. É Conselheiro da Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná; Conselheiro da Comissão de Direito da Cidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná, OAB/PR e membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial.

Paraná inaugura primeiro centro regional de Segurança Pública do País

Governadora Cida Borghetti e o ministro da Segurança Pública e Justiça, Raul Jungmann, inauguraram CIISP da Região Sul, primeira das cinco unidades que serão instaladas no País, uma em cada região. Objetivo é centralizar informações de combate ao crime organizado, tráfico de armas e de drogas.

A governadora Cida Borghetti e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, inauguraram nesta terça-feira (4), em Curitiba, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Sul (CIISP), o primeiro instalado no País. O espaço, localizado no quinto andar da Secretaria de Estado da Segurança Pública, vai promover a integração das forças de segurança dos três estados da região Sul.

O governo federal prevê a instalação de cinco centros integrados, um em cada região brasileira. O objetivo é centralizar todas as informações relacionadas ao combate ao crime organizado, tráfico de armas e de drogas para diminuir os índices de criminalidade no País. A previsão de investimento federal é de R$ 15 milhões.

NO PARANÁ

A instalação do CIISP da Região Sul no Paraná é resultado da cooperação mútua entre a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Segurança Pública, e o Governo do Estado. O pedido para que a unidade ficasse no Paraná foi encaminhado em maio ao governo federal pela governadora Cida Borghetti. “Quando soubemos do projeto, nos antecipamos com o comando da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública e protocolamos o pedido rapidamente, no mesmo dia em que o Ministério anunciou a criação desses centros”, afirmou Cida.

A governadora ressaltou que o trabalho de integração das forças de segurança do Estado, reforçado nos últimos meses, demonstra que o Paraná está preparado para sediar o centro de inteligência. “Temos o espaço físico e as forças de segurança unidas, além de fazer o monitoramento de fronteira com equipamentos sofisticados para detectar o contrabando e o tráfico de armas e drogas”, disse ela. “Todos esses elementos pesaram para que o Paraná fosse destacado para sediar o primeiro centro brasileiro”, afirmou.

ESTRATÉGICO

De acordo com o ministro, a escolha do Paraná se deu pela organização e integração das polícias paranaenses e pela localização estratégica do Estado em relação aos países de fronteira. “Acreditamos que aqui teremos a capacidade de detectar e antecipar ações das facções criminosas. Para atuar preventivamente, precisamos ter uma repressão qualificada e voltada para a inteligência, o comando e o controle do crime organizado”, disse.

Jungmann explicou que entre 20 a 30 agentes ficarão lotados no local, incluindo profissionais da Polícia Federal e das forças de segurança do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “O Paraná vai coordenar as atividades de inteligência da região Sul, em conjunto com todas as forças de segurança e inteligência do governo federal e as Forças Armadas”, explicou. “Isso deverá ser ampliado, talvez com a participação de policiais de outros países que fazem fronteira com o Paraná”, disse.