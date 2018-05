Lyon, Monaco e Olympique vencem e mantêm briga acirrada por Liga dos Campeões

A briga pelas duas das três vagas na Liga dos Campeões no Campeonato Francês segue acirrada. Com uma vaga destinada ao Paris Saint-Germain, líder e campeão antecipado, Lyon, Monaco e Olympique de Marselha venceram seus jogos desta 36ª rodada neste domingo e estão embolados na disputa.

O Lyon foi o primeiro a vencer no dia. Com dois gols de Traore e um de Cornet, derrotou o Troyes em casa por 3 a 0 e foi aos 75 pontos, suficientes para manter a vice-liderança.

Na sequência, o Monaco visitou o Caen e, com um jogador a mais em boa parte da partida, saiu com a vitória por 2 a 1. O jovem Sylla anotou os dois gols do triunfo que deixa o time do principado na terceira posição, com um ponto a menos que o Lyon.

Finalista da Liga Europa – enfrentará o Atlético de Madrid na grande decisão, marcada para o dia 16 de maio, em Lyon – o Olympique de Marselha tem duas frentes para conquistar a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Se não vencer a Liga Europa, pode ir ao principal torneio de clubes da Europa pelo Campeonato Francês.

Na tabela, é o quarto colocado, com 73 pontos e mostrou que não abriu mão da competição nacional ao não poupar ninguém na vitória por 2 a 1 sobre o Nice no Velódrome. Germain e Payet foram os responsáveis por balançar as redes.

Na parte de baixo da tabela, Troyes e Toulouse se complicaram na luta contra o rebaixamento e o Metz, com a derrota para o Angers, foi o primeiro time a ter seu rebaixamento confirmado.

O revés para o Lyon fez com que o Troyes caísse para a penúltima posição, com 32 pontos, dois a mais que o Toulouse, que caiu em casa para o Lille e, ocupa a 18ª posição. Deste modo, disputaria o playoff contra o rebaixamento se o torneio terminasse hoje. O Strasburgo foi derrotado para o Rennes por 2 a 1 e é o primeiro time fora da zona de descenso, com 35 pontos.