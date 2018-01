Lunelli, Flor&Cultura

O estande da Lunelli no Inspiramais estava bem florido. A empresa têxtil, afinal, apresentou a coleção Flor&Cultura, dividida em três tipos de estampas, todas evocando paz e tranquilidade. Botânico: traços e tons mais realistas. Floral Bucólico: vintage e lúdico, traz paisagens. Floral Deco: florais misturados a padrões geométricos, que remetem aos acolhedores papeis de parede das décadas de 60, 70 e 80.

Destaque vai para a estética oitentista do neon, que promete ser uma forte tendência para o verão 2018, com sua tonalidade vibrante e divertida, que combinada com a estampa floral minimalista, formam uma dupla perfeita para o verão. E um detalhe que faz a diferença: a Lunelli utiliza técnicas que reduzem o consumo de água e energia, e o circuito de tingimento não agride a natureza.