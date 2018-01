“Lula tem partido, história e trajetória. Você pode gostar ou não, mas ele tem compromisso”, diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso destacou a história política do também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao fazer uma comparação entre o petista e o deputado federal (PSC-RJ) Jair Bolsonaro. “Conheço Lula muito bem, mas não conheço Bolsonaro. O Lula tem partido, história, trajetória. Você pode gostar ou não, mas ele tem compromisso. Já Bolsonaro é um homem autoritário. Quais são as opiniões dele? Não sei […]. Bolsonaro não existe ainda. Só existe um sentimento de ‘ordem'”, analisou, em entrevista exclusiva a José Luiz Datena no programa “90 Minutos“, da Radio Bandeirantes, que foi ao ar na quinta-feira (18).

Ao comentar as candidaturas de Lula e Bolsonaro, que lideram as pesquisas de voto para as eleições presidenciais de outubro, Fernando Henrique avaliou que há mais chances para uma candidatura de centro: “Acho que há todas as condições para ter um candidato de centro qualificado, que tenha história e posição”.