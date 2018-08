Lula reclamou e a imprensa registrou, semana atrás, que a televisão tem muitos programas religiosos, todos os dias e a toda hora. E que por isso, disse, prefere ver programas sertanejos, como aqueles apresentados pela TV Aparecida.

Se a televisão é o ponto de contato mais permanente do ex-presidente com o mundo, ele não tem deixado de receber, além dos visitantes notáveis, como políticos e Gleisi Hoffmann, presidente do PT nacional, também religiosos católicos. Um deles, frei Beto, que não é padre (mas diácono) da Ordem dos Dominicanos, escritor e que foi assessor de Lula no seu primeiro governo. Outro, o padre Rezende, de São Paulo, um velho amigo do líder petista.

Há outros sacerdotes paulistas, diversos, que manifestam interesse em visitar Lula, segundo fonte da Cúria de Curitiba. Alguns deles são antigos companheiros de Lula dos tempos de fundação do PT em Santo André.

UM “CAPELÃO”

Nominalmente católico – embora com flertes sabidos com médiuns espíritas – Lula tem recebido, de forma permanente, assistência religiosa do padre André Marmilicz, da Paróquia de Santa Cândida, religioso designado pelo arcebispo dom José Antonio Peruzzo para atender aos detidos na Polícia Federal de Curitiba.

Não se trata de um capelão especial de Lula. O sacerdote garante atendimento pastoral a todos os encarcerados na PF de Santa Cândida, o que inclui, além de presos da Lava Jato, também os incriminados por outros motivos.

EM PINHAIS

Já em Pinhais, onde está o maior número de detidos pela LavaJato, o trabalho é feito por padres de paróquias de Pinhais, que habitualmente, há anos atendem àquele centro prisional.

O notório evangélico ex-deputado Eduardo Cunha – em quem muitos ainda identificam o grande “dono” do chamado Centrão, aglomeração de siglas políticas – recebe bênçãos e direção espiritual de um pastor da Assembleia de Deus de Curitiba.

Segundo padre André Marmilicz, Lula se mantém na certeza de que será candidato

O ex-presidente disse que só existe sonho com realidade: A luta não é a toa

Camila Vida / Brasil de Fato

Lula recebeu a visita religiosa, nessa segunda-feira (13), do padre André Marmilicz pároco da Igreja Santa Cândida, no bairro em que está sediada a superintendência da Polícia Federal, onde Lula é mantido como preso político há 130 dias.

O padre trouxe mensagens de esperança do ex-presidente à militância como um todo, em especial aos que integram a vigília que resiste por sua liberdade. Segundo o pároco, Lula se alegra pela militância e se mantém firme em sua fé e na certeza de que será candidato. Acredita na solidariedade e que vale a pena continuar lutando para, de acordo com o padre, salvar o país do desmonte que o atual governo vem promovendo.

Padre Marmilicz perguntou a Lula o que é sonho. Em resposta, o ex-presidente disse que só existe sonho com realidade “Ele acredita muito na transformação da realidade, não se luta à toa”, explicou o pároco.

Para o religioso, chamou a atenção o fato de que, ao receber a eucaristia, Lula tirou o boné, segundo ele, “com a simplicidade das pessoas do interior do Brasil”. Além disso, comentou características que considerou marcantes no ex-presidente: “Extremamente confiante, tem muita fé, convicções e caráter”.

Advogados pediram para Beto Richa ser ouvido

Três advogados formalizaram pedido, em nome de Beto Richa, para que ele fosse ouvido como candidato ao Senado, dentro da série de debates com candidatos do SINEP, o sindicato das escolas públicas do Paraná, dias atrás. “Não era preciso exigir, ele seria convidado”, diz um ex-presidente da instituição.

A ação dos advogados pode ter rendido menos do que o esperado: só quatro pessoas ouviram Beto no auditório do SINEP, embora sua fala tenha repercutido, depois, especialmente quando abordou a questão do polêmico 29 de abril de 2016, quando houve ação violenta da PMEP contra professores. O youtube registrou tudo.

“República de Curitiba” está no quinto número

Almir Hoffmann de Lara, veterano jornalista que por anos escreveu sobre Economia na Gazeta do Povo, está distribuindo o quinto número de seu jornal “República de Curitiba”.

A publicação, que não se identifica por variedade de design ou conteúdo editorial, dá grande destaque ao espírito da chamada República de Curitiba. Uma ode à Lava Jato e as boas coisas da cidade.

A equipe de colaboradores é ampla e de notáveis: René Dotti, Geroldo Hauer, Cleverson Teixeira, Fernando Miranda, Judas Tadeu Grassi Mendes, Antenor Demeterco Junior.

O jornal, que tem nome registrado, indica que quinze empresas hoje disputam, em órgão próprio, o direito de usar o nome República de Curitiba, que até já dá nome a uma cerveja.

Gladimir Nascimento: com cerâmica e romance nascente

Jornalista profissional, Gladimir Nascimento, 46, foi uma das vozes mais acatadas nos meios de comunicação de Curitiba nos últimos anos. Em emissora de rádio, como a CBN e Band News, conseguiu índices altíssimos de audiência, em programas noticiosos, e fazendo opinião. Passou também pela TV Globo e Bandeirantes e atuou em jornais de Curitiba.

No governo Gustavo Fruet, nos dois primeiros anos da administração do pedetista, foi secretário de Comunicação Social. A posição oficial parece que o enfadou desde o começo. Afinal, ele nunca se acostumou a trabalhar “do outro lado”, em órgãos públicos que sempre foram seus alvos prediletos de fiscalização e cobrança por serviço à comunidade.

AGORA ROMANCISTA

Gladimir está prometendo a alguns amigos que “ano que vem” lançará seu primeiro romance. Por editora nacional.

Enquanto o romancista não se expõe à crítica e ao público, Gladimir vai vivendo de sua sólida definição artística: a cerâmica.

ONDE ENCONTRAR

Quem já viu seus trabalhos, como aqueles expostos este ano em coletiva de ceramistas, no MON, dão-lhe nota dez.

A cerâmica de Gladimir pode ser encontrada no “Espaço Verde”, no Bacacheri, na Penhobell, e na loja de souvenirs da Pedreira Paulo Leminski.

A dura e longa jornada de Arns e Jorge Bernardi

A vida pode não estar sendo fácil para dois políticos fichas limpas, que já foram muito bem-sucedidos nas urnas em anos passados: Flávio Arns e Jorge Bernardi. Pois eles vão enfrentando as estradas, algumas empoeiradas e barrentas, em busca de votos.

Arns quer voltar ao Senado, e Bernardi, que ocupou por vários mandatos a Câmara de Curitiba – de que foi presidente – quer governar o Paraná.

Filiados e candidatos pelo nanico partido Rede de Sustentabilidade, de Marina Silva, muitas vezes usam ônibus de carreira para cumprir roteiros de campanha.

Para compensar a aridez material, Bernardi garante que os dois estão “cheios de projetos renovadores”.

Suprema Corte americana garante o direito de mentir

O mais importante dos muitos advogados do jornal New York Times, David McCraw, que está em São Paulo, fazendo palestras, disse nesta quarta que os norte-americanos não estão nem aí para as chamadas “fake news”. E que os eleitores do país consideram absurdo que algum político tente retirar notícias do ar ou da mídia impressa. Isso porque até a Suprema Corte – lembrou – em decisão unânime de 2012, garantiu o direito de mentir, apoiada na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos.

MUITA ABERTURA

McGraw é absolutamente contra a intromissão do Governo na questão do “fake news”. Isto porque, admite, as intromissões acabariam criando injustiças, limitando a divulgação de fatos reais em meio aos falsos.

Para ele só há um remédio: ampliar o discurso no meio político, na impressa, em todos os canais, e assim fornecer à cidadania meios para corretas escolhas. O melhor caminho – registrou – é o jornalismo profissional, que se sobrepõe por seu conteúdo e responsabilidade à permissividade das redes sociais.

ASSÉDIO SEXUAL

O advogado do mais importante jornal norte-americano ficou famoso pela firmeza com que disse não à pretensão do então candidato Donald Trump que pedia fosse tirada do ar notícia sobre prática de assédio sexual de que fora acusado pelo NYT.

ELEIÇÕES/PESQUISAS

Sem Osmar, Ratinho chega a 45% e Cida sobe para 20% das intenções de votos em Pesquisa IRG/BemParaná

(Fonte: Bem Paraná)

Na primeira sondagem desde as convenções que definiram oficialmente candidaturas e coligações, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) lidera as intenções de voto para o governo do Estado, com 45%, seguido da governadora Cida Borghetti (PP), com 20,2%, segundo levantamento do IRG Pesquisas, encomendado pelo jornal Bem Paraná.

Em terceiro na corrida pelo comando do Palácio Iguaçu está o deputado federal João Arruda (MDB), com 7,1%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. Os números são da consulta estimulada, em que os eleitores são questionados sobre em quem pretendem votar a partir de uma lista dos candidatos.

ROSINHA, PIVA E BERNARDI

Em quarto na preferência do eleitorado aparece o ex-deputado federal e candidato do PT, Dr Rosinha, com 3,9%. O professor Piva (PSOL) foi citado por 2,2% dos entrevistados, seguido do candidato da Rede Sustentabilidade, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, com 1,8%, e pelo jornalista Ogier Buchi, candidato do PSL – partido do presidenciável Jair Bolsonaro – com 1,5%.

A lista inclui ainda Priscila Ebara (PCO), com 0,3%; o candidato do PSTU, Ivan Bernardo, com 0,2%; e Geonísio Marinho (PRTB), com 0,1%.

NULOS E INDECISOS

A pesquisa aponta ainda que 11,4% dos eleitores não pretende votar em nenhum dos candidatos listados. Outros 6,3% não souberam responder.

SEXO E IDADE

Ainda na consulta estimulada, Ratinho Jr atinge seu maior índice entre as mulheres, com 47,8%, contra 41,9% do eleitorado masculino. O resultado se inverte em relação à Cida Borghetti, que tem 22% de intenção de voto dos homens, e 18,6% das mulheres.

O eleitorado feminino também é o mais indeciso ou refratário aos candidatos apresentados. Entre as entrevistadas, 14% disseram não pretender votar em nenhum dos candidatos. Já entre os homens esse índice é de 8,6%. Entre os que disseram não saber em quem votar, 6,9% são mulheres e 5,6%, homens.

Em relação à idade, Ratinho Jr tem melhor resultado entre os eleitores com 25 a 34 anos (50,4%) e menor entre os com 16 a 24 anos (37,8%). Já Cida Borghetti cresce entre os eleitores com 60 anos ou mais (23,7%) e cai entre os com 25 a 30 anos (17%).

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-09806/2018.

MAIS DE 80% NÃO TEM CANDIDATO

A pesquisa IRG/Bem Paraná revela que às vésperas do início da campanha eleitoral, a maioria dos paranaenses ainda não definiu em quem vai votar para o governo do Estado ou segue alheia a disputa. Na consulta espontânea, em que o eleitor é convidado a informar sua preferência sem a apresentação de uma lista prévia de candidatos, nada menos do que 78,6% dos entrevistados dizem não saber dizer nenhum nome dos concorrentes ou preferido, o que indicaria que a disputa está aberta. Além disso, outros 6,5% dos ouvidos pelo IRG disseram não pretender votar em nenhum dos candidatos ao comando do Palácio Iguaçu nas eleições de outubro.

O deputado estadual e candidato do PSD, Ratinho Júnior, é o mais citado, com 8,3%, seguido da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, com 3,6%. O senador Roberto Requião (MDB), que é candidato à reeleição e não concorre ao governo, aparece em terceiro, com 0,7% das citações, seguido do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de concorrer, com 0,6%.

SAÍDA DE OSMAR ‘EMBARALHA’ DISPUTA

O resultado da pesquisa IRG/Bem Paraná revela que o eleitorado paranaense ainda não ‘digeriu’ a desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT). No último levantamento disponível, do Ibope, divulgado no início de junho pela rádio CBN Cascavel, Ratinho Júnior (PSD) tinha 25% das intenções de voto, contra 20% de Osmar, e 18% do senador Roberto Requião (MDB).

Ao mesmo tempo, os números revelam o crescimento significativo das intenções de voto na governadora Cida Borghetti (PP), que aparecia então com 7% e no IRG tem mais de 20%. O deputado federal João Arruda (MDB), lançado como candidato na véspera do fim das convenções já aparece na primeira pesquisa com 7,1%. A pesquisa Ibope para a Rádio CBN Cascavel foi realizada entre os dias 26 e 29 de maio com 1.008 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do estado do Paraná sob o protocolo Nº PR-07962/2018.

Cida comemora crescimento na pesquisa

A governadora Cida Borghetti afirmou, por meio de sua assessoria, estar ‘motivada e confiante com o resultado divulgado pela pesquisa IRG/Bem Paraná’. Segundo ela, o cenário está aberto e o paranaense vai decidir o voto após o início da campanha eleitoral.

“Estou motivada e confiante. A campanha nem começou ainda e em poucos meses saímos da casa dos 5 % e, em quatro meses, já superamos os 20%. Só tenho a agradecer a confiança da população. Nos próximos dias vamos apresentar as propostas, comparar a capacidade de gestão dos candidatos e mostrar que – mais do que sermos firmes e fortes – temos que cuidar das pessoas”.

Na avaliação de Cida, o cenário está totalmente aberto “os paranaenses estão esperando o início da campanha eleitoral para decidir”. O levantamento espontâneo do IRG mostra que 78% dos entrevistados não sabem em quem votar.

A governadora Cida aposta também na força da coligação que tem o maior tempo de televisão, de prefeitos e vice-prefeitos e de deputados estaduais e federais para levar as suas propostas e ideias aos paranaenses.

CIDA COMEMORA CRESCIMENTO (2)

Pesquisa IRG: Eleição aberta no Paraná 78,6 % não têm candidato

A pesquisa IRG/Bem Paraná revelou também que a disputa eleitoral está aberta e a maioria dos paranaenses ainda não definiu em quem vai votar para o governo do Estado. Na consulta espontânea, em que o eleitor informa sua preferência sem a de candidatos, nada menos do que 78,6% dos entrevistados afirmam não ter candidato.

Neste caso, o deputado estadual e candidato do PSD, Ratinho Júnior, é o mais citado, com 8,3%, seguido da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, com 3,6%. O senador Roberto Requião (MDB), que é candidato à reeleição e não concorre ao governo, aparece em terceiro, com 0,7% das citações, seguido do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de concorrer, com 0,6%.

CIDA COMEMORA (3)

Pesquisa IRG: Cida cresce 442 % e salta de 5 % para 20 %

Em menos de um ano, a governadora Cida Borghetti (PP) cresceu mais de 442% na intenção de voto, conforme os dois levantamentos do IRG Pesquisas. Em setembro de 2017, o IRG apontou Cida com 4,55% e na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, a governadora já tem 20,2%. Entre os dois levantamentos, o deputado Ratinho Junior (PSD) oscilou de 31,33% para 45%.

Em terceiro na pesquisa IRG está o deputado João Arruda (MDB), com 7,1%. Em quarto aparece o ex-deputado Dr Rosinha (PT), com 3,9%. O professor Piva (Psol) foi citado por 2,2% dos entrevistados, seguido do candidato da Rede, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, com 1,8%, e pelo jornalista Ogier Buchi, candidato do PSL – partido do presidenciável Jair Bolsonaro – com 1,5%.

A lista inclui ainda Priscila Ebara (PCO), com 0,3%; o candidato do PSTU, Ivan Bernardo, com 0,2%; e Geonísio Marinho (PRTB), com 0,1%. A pesquisa aponta ainda que 11,4% dos eleitores não pretende votar em nenhum dos candidatos listados. Outros 6,3% não souberam responder.

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaense, entre os dias 9 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,8% e o grau de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-09806/2018.

Paraná terá curso de reciclagem online para motoristas

Quando a governadora Cida Borghetti assumiu o cargo, em abril último, ela prometeu modernizar e promover a desburocratização de alguns serviços públicos estaduais. Pois uma medida nesse sentido está sendo tomada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran): a partir de setembro, os condutores de veículos poderão fazer à distância o curso de reciclagem quando tiverem suspensa ou cassada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a decisão, o Paraná dará um salto no atendimento aos motoristas e motociclistas, pois até agora o Detran só oferecia tal curso por meio da modalidade presencial.

MATRÍCULAS

No Detran, está tudo praticamente pronto para que instituições de ensino a distância interessadas possam prestar o serviço. Uma dessas instituições é o IbacBrasil, com sede em Curitiba, que há 15anos se dedica ao ensino à distância (EaD) e só aguarda o credenciamento para abrir as matrículas.

FACILIDADES

O curso online do IbacBrasil é prático, rápido e os alunos podem concluí-lo num prazo que varia de três a 45 dias, sendo possível estudar no computador, no celular, tablet ou no notebook, com o conteúdo disponibilizado 24 horas por dia.

SATISFAÇÃO

Novo no Paraná, o curso online para condutores infratores é autorizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Detran) e já é ofertado pelo IbacBrasil no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Pernambuco. Já foram formados mais de 50 mil condutores nesses Estados e o índice de satisfação dos alunos do IbacBrasil – Cursos de Trânsito gira em torno de 97 e 98% de ótimo e bom.”

O curso estará disponível no site: https://www.cursosdetransito.com.br/.

ESTILO DE VIDA:

Sua empresa se preocupa com você?

A riqueza das empresas depende da saúde de seus trabalhadores

Javier Fiz Pérez/Portal Aleteia

O mundo do trabalho continua a evoluir em um ritmo acelerado, e apenas as empresas que podem ler e interpretar as necessidades da humanidade serão capazes de se adaptar e sobreviver. Este tópico, abordado pela Máshuman Foundation (“Fundação Mais Humanos”) durante sua conferência anual, será um dos temas mais fascinantes dos próximos anos.

É importante analisar alguns dados sobre o nível de estresse dos trabalhadores e suas consequências para que possamos entender as implicações na qualidade de vida das pessoas. O impacto econômico na sociedade e nas empresas também ficará bem claro:

– 60% dos dias de trabalho perdidos são devidos ao estresse relacionado ao trabalho e aos riscos psicossociais.

– As principais causas de estresse: insegurança no emprego (72%), carga de trabalho (66%) e assédio no local de trabalho (59%).

– Um de cada seis trabalhadores sofrerá problemas de saúde mental devido ao estresse em algum momento da carreira.

– 59% dos trabalhadores na Espanha sofrem de estresse relacionado ao trabalho.

– Na França, o custo do estresse no trabalho foi estimado entre 2 e 3 bilhões de euros em 2007.

– No Reino Unido, 9,8 milhões de dias úteis foram perdidos devido ao estresse no local de trabalho, e a média de dias de trabalho perdidos foi de de 22,6 dias por trabalhador durante 2009-2010.

Conforme explica a Dra. María Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde: “A riqueza das empresas depende da saúde de seus trabalhadores”.

O que é uma empresa humana e saudável?

Uma empresa saudável é a que permite que cada um de seus funcionários dê o melhor de si mesmo em todos os sentidos, ajudando-o a crescer profissionalmente, bem como pessoalmente e como um membro da família; isso inclui saúde e cuidados pessoais. Uma empresa saudável vê e trata seus funcionários como pessoas completas, e está preocupada não só com seu bem-estar físico, mas também com sua saúde emocional.

“Para criar espaços de trabalho e ambientes saudáveis, é fundamental enfatizar uma liderança positiva e humana, colocando as pessoas no centro da organização” (Stephanie Zweifel, Diretora do Departamento de Empresas da Máshuman Foundation).

Qual é a contribuição do conceito de “Empresa Saudável”?

A questão da saúde e do bem-estar em uma empresa está vindo cada vez mais à tona, uma vez que contribui para o envelhecimento sustentável. Isso começa com a prevenção, trabalhando para favorecer a saúde e hábitos saudáveis. As empresas maiores, e quanto mais empregos criam, podem ter mais impacto. Nos países onde operam, eles podem assumir parte da responsabilidade por favorecer hábitos saudáveis e cuidar da saúde física e emocional de seus trabalhadores e do meio ambiente.

Promover a saúde no local de trabalho tornou-se uma estratégia fundamental para aumentar a produtividade e obter uma vantagem competitiva.

Os principais benefícios derivados da implementação de programas de saúde para funcionários são:

– Redução dos dias de trabalho perdidos por doença ou absenteísmo;

– Aumento do compromisso dos funcionários com seu trabalho;

– Aumento da produtividade no trabalho devido ao orgulho de pertencer à empresa e maior felicidade dos trabalhadores;

– A atração e retenção de melhores talentos;

– O avanço de marcas socialmente responsáveis e seus funcionários.

Saúde dos Trabalhadores: Plano de Ação Global (Organização Mundial de Saúde)

Em 2007, a Assembleia Mundial da Saúde deu seu apoio a um novo plano de ação mundial para a saúde dos trabalhadores. A Comissão Europeia, por sua vez, colocou em ação uma iniciativa para estabelecer uma Rede Europeia para a Promoção da Saúde no Local de Trabalho, e elaborou a Declaração de Luxemburgo. As empresas que assinam essa declaração comprometem-se a aceitar e implementar os objetivos básicos para promover a saúde no local de trabalho e orientar suas estratégias de acordo com os princípios relevantes.

Consequentemente, o conceito de “Empresas Saudáveis e Humanas” está ganhando impulso no mundo dos negócios. Existe um compromisso consideravelmente maior com as pessoas e com a sociedade em geral. A visão da saúde no local de trabalho está se ampliando, buscando uma compreensão mais integral do conceito, incluindo não apenas o ambiente físico dos trabalhadores, mas também o ambiente psicossocial e emocional e os hábitos saudáveis das pessoas em suas vidas profissionais e pessoais.

Para concluir, os programas de saúde devem ser incluídos no plano estratégico das empresas e devem ser apoiados e promovidos pela liderança corporativa. Esses programas devem ultrapassar os limites dos departamentos de prevenção de riscos e recursos humanos. O bem-estar das pessoas deve ser transversal em uma organização. Deve ser estrategicamente planejado com uma compreensão integral da pessoa humana em seus aspectos físicos e emocionais, no contexto do trabalho, bem como da vida pessoal, da vida familiar e da vida social. Nesta área, as empresas têm a oportunidade de oferecer à sociedade um benefício que vai além da contribuição específica própria do mercado (os bens e serviços que eles oferecem) e além do que é exigido deles por apenas cumprir com a legislação vigente.

DEBATE (16/08): candidatos ao Governo do Paraná

Band TV Curitiba e Maringá

1º Debate de candidatos ao Governo do Paraná

Data: 16/08/2018

Início: 22 horas

Mediação: jornalista Douglas Santucci

Duração: 2h30min

Participantes: Cida Borghetti (PP), Doutor Rosinha (PT), João Arruda (MDB), Ogier Buchi (PSL), Professor Piva (PSOL) e Ratinho Júnior (PSD).

Rádio Band News vai entrar em cadeia na hora do debate

