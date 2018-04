Luiz Malucelli Neto é o novo presidente da Compagas

Luiz Malucelli Neto é o novo diretor-presidente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Paraná. A posição vinha sendo ocupada pelo engenheiro Jonel Iurk desde junho de 2017. Malucelli atuava como Diretor de Mercado da Fomento Paraná.

Na Compagas, Malucelli chega com o objetivo de executar uma gestão moderna ligada à eficiência. “Vamos trabalhar para levar até o consumidor final um serviço de alta qualidade, com rapidez e eficácia, sempre avançando para atender mais bairros de Curitiba e mais municípios do Paraná com a infraestrutura da rede distribuição de gás natural”, destaca.

Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná (FESP), com pós-graduação em Marketing do Comércio Exterior, Malucelli foi Deputado Estadual, Diretor Superintendente do LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Diretor Presidente da Ambiental Paraná Florestas, Diretor Presidente da CS Bio Energia e Presidente da São Bento Energia Renovável.

Malucelli passa a ocupar a presidência da Compagas ao lado de Theodoros Panagiotis Marcopoulos, diretor técnico-comercial, e Eduardo Buschle, diretor de administração e finanças.