As casas lotéricas voltarão a receber o pagamento das faturas de energia da Copel a partir de segunda-feira.

As contas da Copel poderão ser pagas em lotéricas de todo o Paraná e dos demais Estados.

O contrato da Caixa Econômica com a Copel foi interrompido em março por discordância em alguns itens. A pedido da governadora Cida Borghetti, as empresas retomaram as negociações em abril e nesta semana chegaram a um acordo para manter as casas lotéricas como agente arrecadador da fatura de energia.