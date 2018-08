Osmar Loss fez mistério e escondeu a escalação do Corinthians para o jogo de quarta-feira, às 21h45, contra o Colo-Colo, na Arena, pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, no Chile, o Corinthians perdeu por 1 a 0. Para avançar, terá de vencer por dois gols de diferença. Se devolver o placar de 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

“Ralf joga, Gabriel está suspenso. E Romero retorna à equipe. E paramos por aí”, limitou-se a dizer Loss em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira.

Como o volante Gabriel está suspenso, Ralf será titular. Romero retorna à equipe após cumprir suspensão diante do Paraná, no último sábado, no Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio, com dores no quadril, é dúvida. Se não puder jogar, Walter continua no gol.

A maior dúvida é em relação ao esquema tático da equipe. Romero poderá jogar de centroavante ou Roger será mantido no time. Assim, o paraguaio ficaria mais pelas beiradas do campo. Outro ponto de interrogação é se Clayson e Pedrinho continuam na equipe.

“O grande desafio é conseguir ser ofensivo sem ser exposto defensivamente. Temos 90 minutos para fazer um gol e levar para os pênaltis. Não vamos nos desesperar. Esperamos que o gol saia cedo para controlar o ritmo do jogo, mas é o grande desafio: atacar o tempo todo sem se expor”, disse Loss.