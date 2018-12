A prefeitura de Londrina vai investir, com apoio do Governo do Estado, R$ 6,3 milhões em compra de novos equipamentos rodoviários. Os recursos são a fundo perdido. O convênio foi assinado nesta sexta-feira (14 pela governadora Cida Borghetti e o prefeito Marcelo Belinati, em evento realizado no município. Do total de recursos, 5% são de contrapartida da prefeitura.

Serão adquiridos caminhões caçamba, retroescavadeira e rolo compressor para auxiliar nos serviços de melhorias nas estradas rurais e vias urbanas. Os equipamentos serão utilizados, por exemplo, nas obras de pavimentação de vias no distrito Lerroville, já autorizadas pelo governo.

Cida destacou que o Estado é um grande parceiro dos municípios e investe em infraestrutura. “Fazemos um governo municipalista, com muitas ações nas cidades para melhorar a vida das pessoas”, disse.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, explicou que grande parte dos equipamentos da prefeitura estava sem condições de uso. “Com este recurso faremos uma grande reestruturação de todo o parque de máquinas para cuidar das estradas rurais e facilitar a vida dos agricultores”, afirmou. “Tem lugar que quando chove as pessoas não conseguem sair. Essas máquinas vão facilitar o cuidado das estradas para que as pessoas tenha acesso à escola e à saúde e para que possam escoar sua produção”, disse.