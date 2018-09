A TIM prepara a inauguração das primeiras lojas digitais da região Sul, em Curitiba (PR), prevista para o início de novembro. O novo padrão traz mudanças importantes no atendimento, na estrutura, no merchandising e no design, alinhados com o novo posicionamento da marca.

Em virtude das reestruturações necessárias, a operadora informa que as lojas dos Shoppings Mueller e Palladium estarão fechadas a partir do dia 24 e 25 de setembro, respectivamente. Durante esse período um quiosque fará o atendimento dos clientes no Shopping Mueller. No Palladium, uma outra loja da TIM fará o atendimento. As demais lojas de Curitiba seguem com funcionamento normal.