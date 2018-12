As lojas do Walmart já estão abastecidas com produtos para deixar a mesa dos clientes completa para as ceias de fim de ano. São panetones, carnes e aves natalinas, bacalhau, sobremesas, bebidas, além de cestas de Natal que chegam a mais de 20 itens reunidos.

A categoria de carnes e suínos apresenta ofertas a partir de R$ 8,97 e R$ 8,70, respectivamente, em até seis vezes sem juros nos cartões Walmart e Hipercard, com parcelamento mínimo de R$ 40,00. São tenders e frango defumado à venda, com destaque para a ave natalina da marca própria Great Value e as aves e suínos da linha Assa Fácil, que podem ir direto do congelador para o forno. Os consumidores também encontram bacalhaus de diversas espécies, como Porto Imperial, Saithe, Ling e Polaca desfiada salgada. Para a região Nordeste, seguindo a forte tradição de consumo da região, as lojas terão disponíveis queijos do reino de várias marcas, como Mineirão, Jong, Regina e Tirolez.

Para quem gosta de aproveitar a época do ano para saborear diversos tipos de panetones, o Walmart oferece três opções de 500g da marca própria Great Value, sendo que as variedades com gotas de chocolate ou frutas cristalizadas custam R$ 11,97 e trufado, R$ 17,28. De Great Value, os clientes também podem aproveitar o azeite 500ml, na oferta de R$ 17,90, e o pêssego em calda, por apenas R$ 5,99. Da linha The Bakery, é possível encontrar panetones de variados tamanhos nos sabores de frutas ou gotas de chocolate (R$ 6,98 para 400g) e trufados (R$ 14,98 para 500g e R$ 22,98 para 1kg).

Outras sobremesas que podem saciar o apetite das ceias de fim de ano são os bolos vendidos nas padarias do Walmart, confeitados em 600g e 1,1kg nos mais diferentes sabores, entre eles chocolate intenso, floresta negra, doce de leite e dois amores, a preço médio de R$ 34,98. Quem preferir tortas, pode levar o cheesecake, de R$ 29,98 por R$ 24,90, preço válido de 17 a 24 de dezembro.

Já as cestas prontas de Natal variam de R$ 29,98 a R$ 92,98 e são divididas em cinco kits: Amizade (13 itens); Especiale (19 itens); Felicitá (21 itens); Dolce Vita (23 itens); e Prosperitá (27 itens). Nas áreas de rotisseria dos hipermercados e supermercados do Walmart, é possível também que os clientes comprem cestas de Natal para quatro pessoas, que custam R$ 69,99, ou façam uma seleção de produtos para compor a própria ceia de Natal. Para evitar qualquer imprevisto na retirada, o tempo de antecedência para encomenda é até 21 de dezembro.