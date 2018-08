A Lojas Americanas lança os mini cookies Disney da Leven, seguindo as diretrizes do guia nutricional da The Walt Disney Company para a América do Sul, que estão em linha com os valores de alimentação saudável da marca própria Leven. A política, que está sendo implementada globalmente e reconhece as diferenças nutricionais e culturais que coexistem no mundo, incentiva hábitos de consumo consciente para crianças e familiares.

“Após 2 anos de desenvolvimento, criamos um produto leve e saboroso, livre de gorduras trans e com baixo teor de gorduras saturadas, açúcar e sódio, que se adequa à tabela nutricional exigida pela Disney e ao conceito de benefícios à saúde proposto por nossa marca, a Leven”, explica Carlos Padilha, Diretor Financeiro e de Sustentabilidade da Lojas Americanas.

Vendido nas unidades da Lojas Americanas em todo o Brasil, os mini cookies Disney da Leven estão disponíveis nos sabores chocolate com gotas sabor chocolate, baunilha com gotas sabor chocolate e baunilha com pastilhas confeitadas. A embalagem de 30g traz a preocupação com a porção adequada para a alimentação infantil. O preço unitário do produto é R$1,99 e ainda há a opção de compra de 3 unidades pagando R$ 5,00.

Criada em 2015, a marca Leven oferece uma diversidade de produtos como água, sucos de sabores variados, chips de soja, mix nuts, barras de nuts e cereais, barras de fruta e snack de granola, entre outras opções de lanches saudáveis, desenvolvidos com base no padrão de consumo das gerações atuais e futuras.