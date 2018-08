Não basta falar, tem que dar o exemplo. Este é o pensamento que direciona as ações socioambientais do Shopping Jardim das Américas nos últimos anos. Agora foi inaugurado um espaço denominado Loja Solidária, localizada no piso térreo, que será o ponto de coleta de roupas, calçados, alimentos, brinquedos e lixo eletrônico. Nela os clientes podem deixar suas doações e contribuir com a comunidade.

Com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, a direção do Shopping tem reforçado os pedidos de doações, especialmente, de agasalhos e sapatos para serem destinados às instituições e pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social em Curitiba. Todas as peças são separadas cuidadosamente pelos próprios funcionários do shopping e alguns lojistas também contribuem com mercadorias. Os donativos podem ser entregues o ano todo.

“Essa ação possibilita uma interação muito importante com a sociedade. Além de ajudarmos, sendo um ponto de arrecadação, fazemos toda a separação e doamos a instituições. Por ano, são cerca de seis doações, cada uma com aproximadamente 150/200 quilos de roupas e sapatos”, conta Marcia Pastre, responsável pelas ações sociais do Shopping.

Outra bela iniciativa do projeto é a coleta de lixo eletrônico, que atua em parceria com a empresa Reciclatech desde 2017. Equipamentos doados à loja, como monitores, celulares, baterias, televisores, entre outros, passam por uma triagem e após são encaminhados para o descarte correto. O objetivo é ajudar a sociedade a dar o destino certo a esses materiais, contribuindo com a sustentabilidade do meio ambiente.

Devido a defeitos ou produtos ultrapassados, a cada ano, o Brasil descarta cerca de 97 mil toneladas métricas de computadores, 2,2 mil toneladas de celulares e 17,2 mil toneladas de impressoras. “Foram projetos que surgiram para ajudar a comunidade e os clientes que precisam descartar ou doar e não sabiam onde, sem contar a conscientização ecológica. Exercemos nossa responsabilidade social porque acreditamos que essas ações promovem acesso à educação e conscientização às pessoas”, finaliza Marcia.

Os interessados em contribuir podem levar suas doações até a loja, em horário de funcionamento padrão do shopping, das 10h às 22h.