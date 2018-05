Locadoras de Veículos geram 3.502 empregos diretos no PR

Conforme pesquisa feita pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), 556 empresas de locação de veículos operam atualmente no Paraná. Juntas, essas locadoras empregam 3.502 pessoas, que representam 4,35% de todos os empregos diretos (80.378) mantidos pelas empresas de aluguel de carros no Brasil.

O levantamento sobre o total de empregos no setor de locação de veículos foi feito pela primeira vez esse ano, numa iniciativa da ABLA. A associação coletou os dados diretamente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).

Além do total de trabalhadores no Paraná e no Brasil, a ABLA constatou que o tempo médio no emprego (rotatividade) dos profissionais nas locadoras de veículos paranaenses é de 30 meses – equivalente à média nacional. Além disso, o estado ocupa a 7ª posição no ranking brasileiro de empregos diretos mantidos por esse setor (veja a relação completa abaixo).

O diretor regional da ABLA no Paraná, Tércio Gritsch, avalia que “a pesquisa é essencial para mostrar que as montadoras, concessionárias e os bancos precisam oferecer aqui políticas comerciais mais constantes, que proporcionem condições para que as locadoras paranaenses aumentem suas frotas, cresçam, atendam mais usuários e gerem ainda mais empregos”.

Segundo Gritsch, “nós queremos e precisamos reduzir essa distância do Paraná do topo do ranking nacional de empregos diretos”, acrescenta. “Porém, mais postos de trabalho também dependem de o poder público nos ver como players essenciais para a mobilidade urbana na capital e no interior”.

Juntas, conforme as estatísticas de frota fornecidas para a ABLA pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), as locadoras paraenses têm o total de 56.832 automóveis e comerciais leves, o que representa uma média de 16,2 veículos por trabalhador nas locadoras do estado.

A terceirização (aluguel de frotas inteiras para empresas e órgãos públicos e também para empresas da iniciativa privada) representa 70% do faturamento do setor no Paraná. O turismo de lazer (pessoas físicas em viagens de férias) e o turismo de negócios (profissionais em viagens de trabalho pelo Mato Grosso do Sul) vêm em seguida, ambos com 15%.