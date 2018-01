Litoral recebe 20.820 novas ligações de esgoto

O governador Beto Richa inaugurou nesta sexta-feira (19) a terceira etapa das obras de expansão do saneamento em Matinhos e Pontal do Paraná, municípios que abrigam a maior parte das praias do Litoral do Estado. Agora, chega a 20.820 o número de novas ligações feitas de 2017 para cá. Nesta fase, 7.320 imóveis foram integrados à rede.

As obras da Sanepar recebem investimento R$ 252 milhões e devem ser concluídas neste ano, alcançando 25.000 novas ligações no total. No evento, Richa também confirmou a ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Solimões (Matinhos) e Ipanema (Pontal do Paraná), com um aporte de R$ 45,6 milhões.

Acompanhado dos prefeitos de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante, e de Matinhos, Rui Hauer, o governador visitou a residência da família Xavier Correia, no balneário Shangri-lá, um dos imóveis que tiveram ligação de esgoto nesta fase e destacou a importância da obra para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

A elevação nos índices de saneamentos, garantidos pelo investimento, foi o ponto destacado pelo governador. Pontal do Paraná salta de 26% para mais de 80%. Em Matinhos, o índice aumentou de 50,21% (em 2010) para 69,10% em 2017. Em Guaratuba, que também recebeu investimentos da Sanepar, o índice aumentou de 55,33% para 82,04%.

Richa afirmou que com vigorosos investimentos, a Sanepar é a melhor empresa de saneamento do Brasil. “No Paraná saltamos de 51% para mais de 72% de saneamento e obras continuam para ampliar este índice, que garante desenvolvimento para o Estado e vida saudável aos paranaenses”, afirmou o governador.

INVESTIMENTOS – No Litoral, ressaltou o governador, os investimentos da Sanepar em água e sistemas de esgoto já chegam a R$ 480 milhões em sete anos. Ele afirmou que, além do saneamento, os aportes do Governo do Estado na região são frequentes.

“Em todas as áreas da administração há investimentos intensos. Quem vem ao Litoral vê a mudança da realidade dos municípios”, afirmou o governador. Ele destacou as ações em infraestrutura urbana e viária, revitalização da orla dos municípios, saúde, segurança pública.

Para a temporada Verão Paraná o Estado reforçou a presença de policiais e de viaturas, repassou recursos para as prefeituras ampliarem os serviços de atendimento à saúde e para a coleta do lixo.

“Praias limpas e as águas mais limpas do Brasil segundo um relatório de âmbito nacional. Tudo o que é possível nós temos feito com extrema dedicação e planejamento para que o Paraná se desenvolva e o nosso Litoral seja reconhecido como um dos melhores do País em termos de estrutura e de limpeza”, afirmou o governador.

SEM TRANSTORNO – Clélia Xavier Correia, que recebeu o governador afirmou que as obras de saneamento eram bastante aguardadas. “A gente esperou muito tempo e este avanço é ótimo não só para nós, mas para todo o balneário”, afirmou ela. “É uma vitória. É uma coisa que ninguém vê, mas que é necessário para a saúde da gente. Agora é o céu morar aqui”.

O prefeito de Pontal, Marcos Fioravante, que nasceu e sempre viveu na cidade, também citou alagamentos, com prejuízo à balneabilidade das praias. “Hoje não temos mais isso. É bom para os comerciantes, para os moradores e turistas”, disse. “Os próprios moradores sentem a diferença na saúde e isso não tem preço”.

O comerciante Lauro Mouro, quer mora em Ipanema e disse que a rede de esgoto era a principal demanda. “Hoje a alegria veio com tudo. Passaram vários governos e nada. Era esgoto a céu aberto, vizinho jogando esgoto na rua, dengue. Agora o Governo do Estado cumpriu o que prometeu”, afirmou.

ÁGUA E ESGOTO – O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, explicou que já chega a R$ 480 milhões o montante aplicado no Litoral do Paraná entre janeiro de 2011 e dezembro de 2017, somados todos os investimentos em água e coleta e tratamento de esgoto, nos municípios atendidos pela companhia.

“O Governo do Estado entende que o nosso Litoral precisa ter uma condição de economia e de vida permanente e faz investimentos. No caso do saneamento é importante para que as famílias procurem se fixar na região”, disse ele. “Nos últimos anos, não tivemos falta de água na temporada”, lembrou.

MUNICÍPIOS – Em Matinhos, a terceira etapa do investimento incorporou mais 3.136 novas ligações de esgoto e cinco novas estações elevatórias (Gaivotas, Cohapar I, Cohapar II, Lagoa Amarela e Monções). Em Pontal do Paraná são mais 4.184 novas ligações de esgoto e cinco estações elevatórias – Brasil, Limoeiro, Olho D’Água, Barrancos, Ilha do Mel.