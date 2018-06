Liquidação SOS e sorteio de jantar em trem de luxo são as atrações do PolloShop para o Dia dos Namorados

O amor está no ar. Sim, o Dia dos Namorados já está chegando. E se ainda não há inspiração ou a verba este ano para a data está mais curta, o PolloShop irá surpreender: vem aí a Liquidação SOS PolloShop. De 8 a 12 de junho, as lojas estarão com até 70% de desconto em diversos itens selecionados especialmente para o Dia dos Namorados. A ideia é dar uma mãozinha, reduzindo os preços e ajudando os casais a ter um dia especial, sem gastar muito. E quem garantir o presente do Dia dos Namorados no Pollo ainda pode concorrer ao sorteio de um Kia Sportage zero quilômetro, a cada R$ 100 em compras.

Nas redes sociais oficiais do Pollo, a criatividade vai predominar no período do Dia dos Namorados. Para quem deseja passar a data em casa, serão divulgados vídeos com receitas fáceis de fazer um jantar romântico a dois em casa, com ingredientes da Empório dos Sabores. Os kits com todos os ingredientes das receitas serão vendidos no Empório, em porções exatas para duas pessoas.

As dicas seguem com a consultora de imagem e estilo Paula Negreli, dando uma luz para o look Dia dos Namorados em três ocasiões: para quem vai jantar em casa, para quem irá sair jantar na data e ainda para quem vai curtir uma baladinha a dois no dia. Ao longo da semana do Dia dos Namorados, diversas dicas de presentes para todos os estilos de casais serão divulgadas nas redes sociais do Pollo.

Ainda na internet, dois casais serão sorteados para uma experiência incrível: um voucher para o jantar a bordo do Expresso Classique, um trem de luxo e muito requinte com conceito cinematográfico, com música ao vivo e ambientação de época, para se sentir em um verdadeiro filme romântico. O menu do jantar será completo e serão selecionados dois casais, um no Facebook e outro no Instagram. O sorteio será no dia 11 de junho.

Serviço:

Liquidação SOS PolloShop

De 8 a 12 de junho

70% off para presentes para o Dia dos Namorados

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop

Foto: Divulgação.