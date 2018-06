LinkedIn: a importância de ter seu currículo online em inglês

Presente em 200 países, com mais de 530 milhões de usuários no mundo e 45 milhões no Brasil, o LinkedIn é a rede social mais buscada para criar oportunidades de negócio e estabelecer relacionamentos profissionais. A plataforma funciona como ferramenta para as empresas, principalmente as internacionais, realizarem recrutamento, seleção e divulgação de vagas. O perfil é um currículo online e, para ganhar credibilidade e visibilidade, é necessário que contenha informações escritas em inglês. Saber falar um segundo idioma, atualmente, é um requisito imprescindível para se destacar no mercado de trabalho .

Ao escrever o perfil em inglês, o candidato mostra sua flexibilidade e desenvoltura no idioma. É necessário apresentar uma redação bem redigida, com dados concisos e objetivos sobre o histórico profissional, contendo também suas habilidades, competências e especialidades. Deve-se evitar o uso do tradutor automático: além de deixar passar erros comuns porque não analisa o significado do texto como um todo, ele pode fornecer tempos verbais que não são utilizados para certas situações em inglês e falsos cognatos.

Algumas expressões são importantes para formular um currículo em qualquer língua. Verbos de ação, como improve (melhorar), implement (implementar), generate (gerar), organize (organizar), help (ajudar), carry out ou perform (realizar), develop (desenvolver) ajudam a descrever de que formas o profissional contribuiu para alcançar resultados no emprego anterior. Cada área de atuação tem suas próprias expressões e jargões, utilizá-las também é demonstrar fluência sobre o tema.

O LinkedIn tornou-se o principal espaço para desenvolver projetos, divulgar artigos e estimular de contatos profissionais, atraindo desde pequenas empresas a grandes multinacionais. Ter um currículo em inglês abre janelas para um mundo de possibilidades, tornando o perfil internacional.





Por Luiza Meneghim, diretora-geral da My Target Idiomas