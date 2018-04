Linhas metropolitanas operam com tabela especial no sábado

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) informa que neste sábado (21), feriado de Tiradentes, a rede do transporte coletivo metropolitano da Região Metropolitana de Curitiba vai operar cumprindo a tabela que vigora aos domingos. Confira AQUI os horários.

Municípios que fazem parte da Rede de Transporte Metropolitano: Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Campo Magro, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiuva do Sul, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Contenda, Agudos do Sul, Balsa Nova, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Quitandinha e Mandirituba.