Linha dura

O STF decidiu não afrouxar. Ontem, por 7 votos a 4, os ministros do STF negaram o pedido de liberdade protocolado pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, devido às investigações da Operação Lava Jato. No ano passado, Palocci foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 12 anos, dois meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos a que responde no âmbito da Lava Jato.

A maioria de votos foi formada com base no voto do relator. Edson Fachin entendeu que há risco para a ordem pública, caso o ex-ministro seja libertado. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Celso de Mello.

Votaram a favor da liberdade de Palocci os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.

Acordo fechado

Nos circuitos internos do PMDB não há dúvida, Requião e Osmar Dias já fecharam acordo. Só esperam a hora certa para anunciar ao distinto público. Requião acredita que tem vantagens manter a farsa de sua candidatura a governador. Osmar, apreensivo, aguarda resultados de pesquisas qualitativas que possam lhe dizer até onde a associação com Requião deve prejudicá-lo.

Drama do Osmar

O drama de Osmar é que não tem para onde correr a não ser ao MDB. Ficou sem aliados partidários. Perdeu tempo nesse vai não vai para o Podemos, partido do irmão Alvaro Dias. Ficou no PDT. E ninguém quer acordo com PDT, muito menos se Requião entrar de cambulhada. O PRB chegou a namorar com Osmar e discutir uma aliança. Gorou. O time de Edir Macedo vai de Ratinho Jr.

Requião nunca, diz Ratinho

A central de boataria do Centro Cívico cria notícias absolutamente sem sentido. Nunca, jamais, Ratinho Jr esboçou qualquer movimento para que Requião fizesse parte de sua chapa, explica um membro de alto coturno da entourage. Até, porque, ao se aproximar de Requião, Ratinho iria se indispor com todo o pessoal que o apoia. E correria o risco de levar consigo o alto índice de rejeição do Duce do MDB.

Plauto se libera

O deputado Plauto Miró Guimarães ficou no DEM, mas não aceita ficar na base de apoio do governo Cida Borgheti na Assembleia. Coerente, fiel a princípios, Plauto devolveu cargos, abriu mão de indicações para a administração, liberou-se de compromissos e confirmou que apoiará Ratinho Jr, do PSD, para governador.

Saia justa

A decisão de Plauto é uma saia justa para o deputado Pedro Lupion, também do DEM, que assumiu a liderança do governo Cida na Assembleia. Plauto, no entanto, disse que não criará constrangimentos para o colega de partido.

Família visita Lula

A família de Luiz Inácio Lula da Silva o visitou hoje na prisão. Filhos e neto de Lula falaram pela primeira vez com Lula na cela especial da Polícia Federal. Entraram pelo portão dos fundos da PF, evitando passar pelo sítio formado por apoiadores de Lula desde o sábado.

Juiz intima Gilbertinho

O juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou, nesta terça-feira (10), a intimação do ex-ministro Gilberto Carvalho para que ele se defenda em ação penal da Operação Zelotes. Carvalho é réu em processo ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de empresários ligados a montadoras de veículos e lobistas por corrupção.

Tucanos fora da Lava Jato

O STJ decidiu encaminhar à Justiça Eleitoral de SP o inquérito instaurado com base na delação da Odebrecht que investiga Geraldo Alckmin (PSDB-SP) por suspeita de caixa 2. Com isso, o ex-governador – que deixou o cargo para disputar a Presidência da República – ficou fora da rota da Lava Jato. O Ministério Público Federal fez o mesmo em relação a Beto Richa, PSDB, Marconi Perillo, PSDB, Confúcio Moura, MDB, e Raimundo Colombo PSD.

PF prende contadora

Tem gente suando frio nas mãos. A Polícia Federal prendeu há pouco Meire Poza, contadora do doleiro Alberto Youssef. Ela foi detida no âmbito da Operação Encilhamento, contra fraudes em fundos de pensão municipais. Do Antagonista

Cida recebe Fernanda

A governadora Cida Borghetti recebeu ontem a secretária Fernanda Richa (Família e Desenvolvimento Social) e as duas trataram dos projetos de grande alcance e impacto social no Paraná. Cida adiantou que não faltarão recursos para as ações de assistência social, principalmente, as de atenção especial às famílias em vulnerabilidade social.

Imagem de Lula

O instituto Vox Populi registrou hoje pesquisa encomendada pelo PT, que será divulgada na próxima terça-feira, dia 17. Ela tem 52 perguntas, das quais um terço avalia a imagem, credibilidade, situação atual e potencial de transferência de votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2018.

Gosta ou não gosta?

Num bloco de 17 perguntas, o entrevistado será questionado sobre se gosta ou não de Lula, se o considera honesto, se tem mais qualidades do que defeitos e se a vida melhorou ou piorou nos governos do PT. Em seguida, pergunta se soube da prisão do ex-presidente, questiona se ela foi justa ou não, se acha que ficou provado que ele era o dono do tríplex do Guarujá.

Moro é justo?

A pergunta 31 questiona se “Lula é tratado por Moro e outros juízes de maneira mais dura da que usam com políticos como Temer e Aécio Neves, ou com o mesmo rigor”. Em seguida, pergunta se quem tem que julgar Lula é “o povo, nas urnas” ou “Moro ou outros juízes”.

Contornando a lei

Como levaram um passa-fora na tentativa de visitar Lula na cadeia, senadores conseguiram aprovar ontem uma diligência para que a Comissão de Direitos Humanos do Senado faça uma vistoria na cela do petista.

A caterva de Lula

O pedido foi formulado pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e aprovado em votação simbólica no colegiado, dominado pelos parlamentares da oposição. Com isso, a comitiva formada por Vanessa, Regina Sousa (PT-PI), Angela Portela (PT-RR), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Fátima Bezerra (PT-RN), Lindbergh Farias (PT-RJ), Telmário Mota (PTB-RR), Paulo Paim (PT-RS), Jorge Viana (PT-AC) e Paulo Rocha (PT-PA), visitará Lula.

Requião ficou de fora.

Requião ficou fora dessa. O grupo vai analisar as “condições de encarceramento”, sem especificar quais itens serão observados, e vai observar também a situação “dos demais presos naquela sede”.

Eleitor de Bolsonaro lucra

Eduardo Maciel, morador do Santa Cândida, desempregado, viu a oportunidade de negócio e colocou uma plaquinha em frente à sua casa: “Número 1 – R$ 2, número 2 – R$ 3, Banho: R$ 4, carregamento de celular – R$ 2“. Ele disse que lucra entre R$ 300 e R$ 400 por dia e disse mais: “Voto no Bolsonaro. Vi os vídeos dele e gostei. Se o Lula está preso, não é por acaso”.

Reclamação do petista

Na esquina de cima, o aposentado Atahyde Carlos da Silveira, morador do bairro há 25 anos e eleitor de Lula e Dilma, reclama da vigília. “Minha vida virou de pernas para o ar. Nossa liberdade de ir e vir está comprometida. Nem o carteiro consegue chegar mais aqui. Tenho que andar com comprovante de residência e não posso mais chamar convidados”.

Benesse

A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem projeto da senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) que concede aos beneficiários do programa Bolsa Família o Cartão Material Escolar. O texto determina a transferência direta de recursos às famílias que fazem parte do programa Bolsa Família, que tenham em sua composição crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, matriculados em escolas públicas.

Gilmar sobre Moro:

“Na verdade nós transformamos as prisões provisórias do doutor Moro em prisão definitiva. Esse é o resultado nesses casos. Então é melhor suprimir a Constituição. Já que tem o código penal de Curitiba, que se crie a Constituição de Curitiba. É isso que nós estamos fazendo. As prisões provisórias, as prisões cautelares, elas ganham caráter de definitividade. Por que se trata de decisões bem elaboradas? Esse sujeito fala com Deus? Do que nós estamos falando? Ou nós estamos fazendo populismo judicial?” Gilmar Mendes em sessão do STF.

Enquanto isso no Facebook…

… Deltan Dallagnol manda indiretas para o STF: “Toda semana. Tentam de tudo. Sempre algo novo: soltura de réus presos, até mesmo do pai de afilhada de casamento; definição do momento de prisão no dia de São Nunca (proibição da prisão em segunda instância); pedido de vista para impedir o fim do foro privilegiado… e, agora, guerra de decisões dentro do mesmo tribunal. Um ministro manda o réu ficar preso e, então, o réu vai protocolando habeas corpus, que cai com um ministro depois do outro, sucessivamente, até cair com quem o solte. Parece uma aberração, e é.”

E daí, Alckmin?

Políticos do PSDB tentam atrair Geraldo Alckmin para uma conversa difícil. Com pesquisas nas mãos, eles se convenceram de que sua candidatura presidencial é fraca. Pior: temem que eventual delação premiada do operador tucano Paulo Preto inviabilize todo o projeto do PSDB. A parte mais delicada da conversa será convencer Alckmin, comandante do partido, a trabalhar pelo projeto João Doria presidente.

‘Pegada’ necessária

As pesquisas identificam a necessidade de um candidato de centro, equilibrado, mas com “pegada” para enfrentar petistas e bolsonaristas. As pesquisas também indicam uma eleição fácil de Geraldo Alckmin para o Senado, em São Paulo, onde mantém eleitorado fiel.

Fator França

Se Doria virar o candidato, os tucanos admitem honrar o compromisso de Alckmin, apoiando a reeleição do governador Márcio França (PSB). Pelas pesquisas, com o País radicalizado entre direita e esquerda, há chances de êxito de um nome do centro atrair votos dos dois lados.

Medalhas militares

Já cumprindo pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula não corre o risco de perder a Ordem do Mérito Naval: a Marinha informou que “não se aplica” ao caso de Lula a “exclusão automática”. No Exército é um pouco diferente: a Ordem do Mérito Militar prevê excluir o condenado por “atentado contra o erário, instituições e a sociedade”. Mas prefere aguardar o trânsito em julgado da condenação do meliante preso.

Vago demais

A Ordem do Mérito Judiciário Militar, do Superior Tribunal Militar, prevê a expulsão de agraciado que “invalide a razão da condecoração”. Mensaleiros como Zé Dirceu e José Genoíno mantiveram por anos as condecorações militares, mesmo com sentença transitada em julgado.

Prisão militar para Lula

A ideia original foi do jornalista Pedro Rogério Moreira, no artigo “Lula pode cumprir pena em presídio militar”, para o site Diário do Poder, segunda (9). Agora, até delegados federais defendem isso. Continuar com pose de hóspede na sede da PF, em Curitiba, é que não dá mais.

Chegou para destravar

O ministro Moreira Franco (Minas e Energia), em seu discurso de posse, deu uma boa notícia: o presidente Michel Temer assina nesta quinta (12) o decreto de desestatização no setor. Incluindo Eletrobrás.

Bate o ponto e vaza

É oficial: o ano acabou na Câmara. Rodrigo Maia liberou o registro de presença dos parlamentares a partir da 6h da manhã desta quinta para possibilitar deputados de antecipar o fim de semana, longe de Brasília.

Bagunçou geral

Petistas adotaram o nome do meliante e deputados de outros partidos fizeram o mesmo para homenagear o juiz Sérgio Moro, que o prendeu. E ainda teve os que adicionaram “Bolsonaro” ao nome. Está na hora de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pôr ordem nessa bagunça.

Voto distrital de volta

O “voto distrital” deve voltar à pauta do Congresso este ano. A ideia de grupos de apoio é emplacar depois da eleição a análise do projeto que alteraria o sistema “distrital misto”, aprovado pelo Senado em 2017.

Pernas curtas

A Universidade de Brasília, a que mais gasta no País, fez badernaço a pretexto de pedir “mais verbas para educação”. Mas o objetivo era vandalizar, queimar a bandeira do Brasil e ameaçar Temer de morte.

Sobe e desce

O MDB continua com a maior bancada do Senado (18 senadores), mesmo após as saídas de Raimundo Lira (Pode-PB) e Rose de Freitas (PSD-ES). É o maior partido do Senado desde 1994.

Frossard: tô fora

A juíza Denise Frossard, que foi deputada federal, filiada ao PPS, não vai disputar vaga no Senado ou o governo do Rio: “Descobri, embora um pouco tarde, que sou feliz como montanhista de alta altitude.”

Originalidade

Entre opositores, tem gente achando que adotar Lula no sobrenome é pouco, porque original mesmo seria cortar fora o dedo mindinho.

Delação

Debaixo de muito sigilo, o ex-ministro Antonio Palocci está tocando com a Polícia Federal sua delação premiada. No cardápio estariam dois grandes bancos (um deles, de grande atuação no varejo), integrantes da Carf – Conselho de Administração de Recursos Fiscais, dois membros de tribunais superiores e mais detalhes sobre as relações entre Lula e a Odebrecht.

À deriva

Já há alguns dias despido do Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles ainda está um tanto à deriva. Sem nenhuma certeza de que será candidato do MDB ao Planalto, evita começar a pagar um grande esquema de campanha. E tem aproveitado, no melhor estilo “papagaio de pirata”, de aparecer em três eventos pilotados por Michel Temer – e sempre sentado nas cadeiras reservadas de autoridades.

Autoridade doméstica

O pré-candidato ao Planalto, Geraldo Alckmin, tem insistido junto ao senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que saia candidato ao governo do Ceará (seria eleito com facilidade), para ajudá-lo no Nordeste. Tasso já foi governador por três vezes. Agora, ele continua recusando e diz para Alckmin: “Eu estou entre minha mulher e você”.

Mal interpretado

Ainda o áudio de Chico Pinheiro: ele disse que seus comentários foram mal interpretados. Um deles: “Se pensarmos bem, aquela acomodação (cela da PF de Curitiba) é melhor que todos os lugares em que ele dormiu quando era criança e na juventude”. Essa novela terá novos rounds.

Perda de votos

O prefeito de Salvador, ACM Neto, novo presidente do DEM, resolveu que não disputará o governo da Bahia. Os estudiosos garantem que a decisão pode tirar até 3 milhões de votos de Alckmin, candidato à Presidência, em território baiano. O tucano fica, literalmente, sem palanque na Bahia.

Protestos

Entidades ligadas aos direitos das mulheres e dos negros estão protestando porque, nessa reforma do ministério, Michel Temer trocou 11 ministros num só dia. E o ministério continuou com apenas uma mulher no primeiro escalão, Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União. E sem nenhum negro.

Braços cruzados

Os movimentos sociais estão disparando contra o ministro Gilmar Mendes, depois dos novos ataques dele contra o juiz Sérgio Moro. Eles acreditam que Gilmar possa até não concordar com as sentenças dadas pelo juiz, mas defendem que não possa atacá-lo da forma que fez. Mais: planejam manifestações contra o ministro. E publicam: “Não podemos ficar de braços cruzados diante desta situação”.

A culpa é de FHC

Ainda sobre os ataques do ministro do STF, Gilmar Mendes contra o juiz Sérgio Moro: os mais irônicos usam as redes para falar que a culpa dos ataques é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para quem não sabe: foi FHC que nomeou Mendes.

Alívio

Integrantes da cúpula do PSDB respiram aliviados com a decisão da ministra Nancy Aldrighi, do STJ, que determinou que o inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Alckmin seja enviado à Justiça Eleitoral de São Paulo. Nessa esfera, o caixa 2 é considerado crime eleitoral, ou seja, de gravidade menor do que o crime de corrupção. Mesmo assim, haverá exploração política de seus adversários.

Mais informações

Nesses dias, os irmãos Wesley e Joesley Batista prestaram novos depoimentos em Brasília para acrescentar informações em inquéritos dos quase fazem parte. Wesley fez novas revelações sobre o governador Reinaldo Azambuja e Joesley concentrou sua fala em cima do ministro Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia.

Pai e filho

César Maia e Eduardo Paes, agora no DEM, não se falam há anos. Agora, está marcada para a semana que vem uma conversa entre eles. Eduardo Paes deverá sair para o governo do Rio; César Maia não quer sair a nada, mas com uma boa conversa, sai para o Senado.

Presidente

Hoje, Cármen Lúcia assume a Presidência da República por 24 horas. Nem vai despachar no Planalto. Em maio, contudo, com nova viagem de Temer, ela ficará 11 dias na Presidência. Entre os dias 5 e 16, Temer fará um tour pelo Sudoeste asiático.

Pouca força

Com o novo depoimento de Marcelo Odebrecht, que confirma relações da empreiteira, José Bumlai, Roberto Teixeira e Lula, os analistas políticos acham que a negociação de delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, perde um pouco a força.

Testemunha

O presidente Michel Temer foi intimado pelo juiz federal Adrian Soares de Freitas, da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte para depor como testemunha de defesa de Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, que são acusados de recebimento de propina. Brian Alves Prado, advogado de Temer, protocolou petição pedindo que o depoimento seja feito por escrito.

Frases

“Esse sujeito fala com Deus?”

Gilmar Mendes sobre Moro

“Transformar a carceragem da Polícia Federal em um lugar de romaria política é ridículo.”

Ciro Gomes