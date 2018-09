Especialista em limpeza, líder de mercado em categorias como esponjas e produtos de perfumação, a Limppano concluiu este mês a aquisição da marca ODD, da Procter & Gamble (P&G). Esta é uma importante etapa dos planos de expansão da companhia, que tem gestão familiar e está na terceira geração. Com duas fábricas no Rio de Janeiro, uma delas em ampliação para quadruplicar a capacidade produtiva de alguns produtos, a Limppano desembarca no México em 2020, para montar sua primeira fábrica no exterior.

A empresa atualmente exporta para oito países das Américas e fará um investimento de U$ 10 milhões para atender à demanda internacional a partir daquele país. Para trabalhar a ODD no varejo, a companhia está desenvolvendo produtos inéditos no país e planeja entrar em outras categorias de limpeza, valorizando a referência em qualidade e liderança que a marca manteve nas décadas de 80 e 90.

“Nossa expectativa é dobrar de tamanho em três ou quatro anos”, conta o diretor-geral da Limppano, Alex Buchheim. “Em nossos planos de crescimento, estamos muito atentos às marcas e categorias adormecidas”, diz ele.