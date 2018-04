Lideranças se dizem otimistas e acreditam em continuidade

Lideranças políticas do Paraná se mostram otimistas em relação à gestão da governadora Cida Borghetti. Na solenidade de posse, nesta sexta-feira (6), em Curitiba, prefeitos, deputados estaduais e federais afirmaram acreditar que ela dará continuidade às ações de Beto Richa, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga ao Senado.

O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, confia que se manterá a parceria do Estado com os municípios.“Estou no terceiro mandato e nunca tinha visto um governo tão aberto aos anseios dos municípios. Tenho certeza que essa nova gestão será igual, inovadora, com muito diálogo e com equipe pronta para colaborar com as prefeituras, que geralmente têm carência de recursos financeiros”, disse Tezelli.

A continuação do trabalho em conjunto com o Estado é também a expectativa do prefeito de Barra do Jacaré, Adalberto de Freitas Aguiar. “Por muitos anos fomos esquecidos, mas nesse governo isso não aconteceu. A esperança é que a Cida, nesses próximos nove meses, continue atendendo a gente com muito carinho e respeito”.

Para o prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wosniak, a mudança de governo se dá de forma tranquila para o Estado. “O Paraná está em seu melhor momento e a governadora contribuiu com a tomada de decisões que levou o Estado a esse patamar. Os municípios estão seguros quanto a continuidade do bom trabalho”, disse.