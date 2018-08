O volante Jucilei está liberado pelo departamento médico do São Paulo e poderá reforçar a equipe no confronto deste domingo contra o Vasco, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caberá à comissão técnica decidir pela utilização ou não do jogador.

Até então titular do meio de campo, o camisa 8 foi desfalque nas últimas quatro partidas – Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Colón, da Argentina, pela Copa Sul-Americana – devido a um estiramento muscular na coxa esquerda.

Ele se machucou no dia 18 de julho, durante a vitória (1 a 0) sobre o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Acabou substituído ainda aos 35 minutos do primeiro tempo por Liziero, que atuou em todos os confrontos de lá pra cá – exceção ao duelo contra os argentinos na última quinta-feira, quando foi poupado.

Aliás, é provável que Liziero comece entre os titulares diante do Vasco por dois motivos: foi preservado no último compromisso justamente para estar 100% na rodada deste final de semana e vem com ritmo de jogo, algo de que Jucilei ainda carece.

Na reapresentação do elenco na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, em São Paulo, Jucilei treinou normalmente com os companheiros – foram a campo os reservas do duelo contra o Colón e quem entrou no decorrer da partida. Já os titulares fizeram um trabalho regenerativo no Reffis, sob os cuidados do preparador físico Henrique Martins.

O grupo são-paulino volta a treinar neste sábado, às 15h30, quando o técnico uruguaio Diego Aguirre comandará a última atividade antes do duelo contra o Vasco. A imprensa não poderá acompanhar a movimentação no CT da Barra Funda. O time é o vice-líder do Brasileirão, dois pontos atrás do Flamengo (34 a 32).