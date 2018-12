A cidade de Curitiba segue apresentando redução no número de homicídios. O índice teve uma queda de 15% entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período de 2017. Os 238 casos registrados neste ano na capital representam a menor taxa deste tipo de crime em 11 anos. A estatística foi produzida pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública e divulgada nesta terça-feira. Segundo o secretário de Segurança Pública, Julio Reis, a Polícia Militar está atuando com muito mais ênfase e há um aperfeiçoamento no trabalho de investigação da Polícia Civil, com capacitações na Escola de Polícia para quem atua em casos de homicídios. Além disso, a Polícia Científica foi reforçada com as novas estruturas do Instituto Médico Legal de Curitiba. O problema é que mesmo com números menores, o curitibano sofre de uma sensação de falta de segurança.