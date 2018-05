LERNER, CIDA, DOTTI, CAMPANA, SCALCO, LUIZ CARLOS, PICLER, EIS ALGUNS DOS “GRANDES PORTA-VOZES DO PARANÁ”

“O título ‘Grandes Porta-Vozes do Paraná’ passará a ser outorgado, solenemente, em forma de diploma, todos anos, a paranaenses nativos ou por adoção, que venham exercendo papel relevante e excepcional na vida do Paraná”, informou nesta sexta-feira, 25, a Editora Alma Mater Ltda, de Curitiba.

A premiação estará sempre associada ao lançamento da edição anual da coleção de livros “Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses”, obra que identifica invulgares construtores do Paraná de hoje.

JÁ SÃO 240 PERSONAGENS

O livro já enfocou vida e obra de 240 paranaenses, como Wilson Martins, Fani Lerner, Euclides Scalco, Jaime Canet Neto, Dom Pedro Fedalto, Adolpho de Oliveira Franco, Luiz Geraldo Mazza, Hélio Puglielli, Raul Anselmi Junior, Manoel Isidro Coelho, Bento Garcia Jr, José Dionísio Rodrigues, José Lúcio Glomb, José Machado de Oliveira, dentre outros.

A DIPLOMAÇÃO DOS PORTA-VOZES

A primeira diplomação de “Grandes Porta-Vozes do Paraná” ocorrerá dia 25 de junho próximo, às 19h40 min., na Sociedade Garibaldi, em Curitiba, com a presença da governadora Cida Borghetti – que abrirá o evento, sendo ela mesma um dos diplomados.

Os Grande Porta-Vozes do Paraná são: Cida Borghetti, Jaime Lerner, Euclides Scalco, casal Luiz Fernando e Elin de Queiroz, Luiz Carlos Martins, Fábio Campana, Cícero de Andrade Urban, Clèmerson Merlin Clève, João Elísio Ferraz de Campos, Wilson Picler, Orlando Pessuti, René Ariel Dotti e Belmiro Valverde Jobim Castor “in memoriam”.

NOITE DE AUTÓGRAFOS

Logo a seguir da diplomação, haverá a noite de autógrafos do livro Vozes do Paraná 10, que neste ano terá 21 personagens: Bruno Pessuti, Cecília Lopes da Silva, Cláudio Loureiro, Dimitry Kozemjakin, Doralice Zanetti, Edson Gradia, Edson Militão, Ferdinando Scheffer, Francisco Zardo, Gláucio Geara, Hélio Gomes Coelho Junior, Hélio Bruck Rotenberg, João Manuel Simões, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi, Espedito de Oliveira Rocha, Luiz Gonzaga Paul, Mário Petrelli, Ottílio Mônaco, Pedro Américo Duarte, Toninho Vaz.

A venda dos livros, na noite, terá sua renda, em parte, destinada às obras do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

Informações adicionais: 41 32 43 25 30.

DE OSMAR PARA DILMA, COM PROTESTOS DE ESTIMA E CONSIDERAÇÃO

O pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT), tem uma dívida de gratidão com Dilma Rousseff e desse compromisso não arreda pé. Durante o mandato e meio da petista foi vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil na cota pedetista. Deixou o governo quando a nau da “presidenta” foi a pique. Ainda assim, posicionou-se contra seu impeachment e fez coro com aqueles que consideraram a posse de Michel Temer um golpe.

NAS REDES SOCIAIS, AO LADO DE FRUET

Para aonde vai, principalmente no interior do Paraná, Osmar gosta de vestir o uniforme dos produtores rurais: bota de couro curtido, jeans e camisa branca. Planta milho, soja e cria gado nas terras que herdou do pai. Nas redes sociais, ele vem dividindo espaço com o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, também do PDT, que deve disputar uma vaga na Câmara Federal, em outubro.

DE QUINZE EM QUINZE ANOS

Ambos viveram momento de constrangimento em tempos recentes. Fruet ao deixar-se levar para Brasília, ainda como prefeito, para registrar em foto o apoio à decaída Dilma. Osmar por permanecer no cargo do banco estatal sob pena de imprimir sua imagem ao lado do petismo, do qual sempre foi renhido opositor até que os ventos mudaram seu curso. São coisas da política, sempre amparadas na máxima de Ivan Lessa repetida à exaustão. “De quinze em quinze anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos quinze anos”.

COTADO PARA O ‘SENADO’

O trabalho de Osmar, por enquanto, é o de reafirmar sua condição de pré-candidato ao governo. No início deste mês, a coluna Radar de “Veja” publicou nota informando que ele poderia trocar a disputa ao Palácio Iguaçu pela do Senado, na chapa de Ratinho Júnior (PSD), enquanto o tucano Beto Richa, com problemas na Lava-Jato, declarava apoio a Cida Borghetti (PP).

Osmar apressou-se a desmentir a revista.

O PARTIDO SOU EU

Seu modus operandi, entretanto, continua gerando dúvidas. Osmar não pretende apoiar Ciro Gomes, o pré-candidato de seu partido, porque o irmão, Alvaro Dias (Podemos) também está na disputa. Antes afirmava que, se obrigado fosse, trocaria de legenda. Agora não mais por força dos prazos eleitorais. O pedetista nunca escondeu que só “seria sócio de um clube” que pudesse controlar de fio a pavio.

O QUE PENSA A JUVENTUDE?

Agora, pôs no ar uma Typeform – ferramenta de pesquisas online – para aproximar-se da juventude e, assim, desgrudar-se, por poucos milímetros, desse jeitão de puxa-briga de faroeste caboclo. A sondagem abusa do genérico ao indagar do jovem de 16 a 24 se ele “está satisfeito com o governo do Paraná nos últimos quatros anos” – o que permite inferir que o primeiro mandato de Richa não está sob juízo – ou ficar no raso deixando a cargo do eleitor um comentário sobre a política ou a juventude. Ora, ora.

POEIRA, POEIRA

O que faz pensar se o projeto de Osmar Dias para governar o Paraná tem algum objetivo ou só é mais um amontoado de propostas que, ao fim e ao cabo, morrem anêmicas em alguma gaveta da administração pública?

OSMAR E CIDA SELAM A PAZ; GUTO SILVA VISITA BETO

Dino Almeida, jornalista que conheceu como ninguém, antes e nem depois dele, os meandros da vida curitibana, costumava assinalar em seus gossips no Diário do Paraná e, depois, na Gazeta do Povo: “um passarinho me contou…”

Com o mote anunciava, em seguida, uma notícia em primeiríssima mão. Sigo o modelo do DA:

Na quinta-feira, 24, às 11 horas, o deputado Ricardo Barros visitou seu amigo Osmar Dias, no apartamento do pré-candidato ao governo, na Avenida Sete de Setembro, próximo da Praça do Japão.

Do longo encontro – que foi muito mais o que visita de cunho social -, os dois selaram um pacto de não agressão das candidaturas de Osmar e a de Cida Borghetti.

Assim, campanha começa a dar mostra de a quanto poderá chegar.

RATINHO COM BETO

O mesmo ‘passarinho’ me contou que na tarde da mesma quinta-feira, no Comitê de Beto Richa, localizado na Rua Mateus Leme, o deputado Guto Silva, o coordenador da campanha de Ratinho Junior, teve um longo encontro com o ex-governador.

A campanha para o governo – e o eventual apoio de Ratinho a Beto – estiveram no centro da longa reunião que, também é claro, não teve cunho social.

Guto, sabe-se, fala com a maior desenvoltura (e autoridade) possível em nome de Ratinho Junior.

RATINHO JR. LIDERA NA PESQUISA DO RADAR INTELIGÊNCIA

Divulgada pesquisa para o governo do Estado feita pelo Instituto Radar Inteligência, que ouviu 1.200 eleitores, a margem de erro é 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

PRIMEIRO TURNO

Ratinho Júnior (PSD) 35,2%

Osmar Dias (PDT) 27,4%

Cida Borghetti (PP) 8,4%

Dr Rosinha (PT) 3,2%

Brancos/nulos 16,3%

Não sabe/não opinou 9,5%

SEGUNDO TURNO

Ratinho Júnior 41,7%

Osmar Dias 33,2%

O intervalo de confiança é de 95,5%, e o registro do Tribunal Regional Eleitoral é PR-00078/2018. A contratante é a própria Radar Inteligência – Eireli ME.

REQUIÃO E RICHA LIDERAM PARA SENADO

Na pesquisa para o Senado feita pelo Instituto Radar Inteligência os números apontam:

Roberto Requião (MDB) 15,8%

Beto Richa (PSDB) 14,8%

Fernando Francischini (PSL) 9,5%

Flávio Arns (Rede) 7,1%

Christiane Yared (PR) 5,2%

Alex Canziani (PTB) 4,8%

Takaiama (PSC) 3,9%

Professor Oriovisto (Pode) 2,2%

Wilson Picler (PSL) 0,8%

Brancos/nulos 13,6%

Não sabe/não opinou 22,33%

O intervalo de confiança é de 95,5%, e o registro do Tribunal Regional Eleitoral é PR-00078/2018. A contratante é a própria Radar Inteligência – Eireli ME.

QUEM PODE ESTAR POR TRÁS DO RADAR?

São muitas as especulações suscitadas a partir da divulgação da pesquisa de intenção de votos do Instituto Radar, instituição de parca tradição na área eleitoral.

O que se sabe é que sua sede fica em Pato Branco, e que o Radar é geralmente associado ao grupo político de Ademar Traiano, presidente da Assembleia, deputado sabidamente defensor e apoiador da candidatura de Ratinho Junior ao Governo.

Fontes do Tribunal Regional Eleitoral, por sua vez, garantiram à coluna que dias atrás o mesmo instituto Radar teve outra avaliação de intenção para o Governo impugnada por aquele tribunal.

Em meio à controvérsia em torno de pesquisas eleitorais, o que posso garantir é que o pessoal de Osmar Dias estava comemorando, nesta sexta, o que aponta como “impressionante” crescimento da candidatura do ex-senador. É, pode ser.

ROBO CURITIBANO VENCE EM COMPETIÇÃO GLOBAL

A Microsoft anunciou na quinta-feira os vencedores da etapa latino-americana da Imagine Cup, competição global da companhia que transforma projetos acadêmicos em startups de sucesso. Os vencedores Adam Robo (Brasil), Eranoi (México) e LEXA (Argentina) foram anunciados em um evento na cidade de São Paulo, onde reuniu, pela primeira vez, mais de 180 competidores da América Latina.

Os três vão representar o continente na final mundial da competição, que vai reunir 34 invenções de todo o mundo em Seattle (EUA), no próximo mês de julho. O grande campeão vai receber mais de US$100 mil dólares, somando dinheiro, viagens e créditos em nuvem, como subsídio para desenvolvimento do projeto, além de mentoria de Satya Nadella, CEO da Microsoft.

ROBÔ CURITIBANO

O curitibano Adam Robo, que vai representar o Brasil na final mundial, foi criado para oferecer testes de visão rápidos e precisos por meio de um equipamento portátil que pode ser levado para áreas remotas e disponibilizado para pessoas que sofrem com a falta de atendimento médico. Idealizado pelo empreendedor Juliano Santos, fundador da startup curitibana Prevention, o robô aposta nos conceitos mais avançados de inteligência artificial em um equipamento leve, simples e com custo acessível.

NO CENTRO EUROPEU

O Adam Robo, que passou pelo processo de mentoria do Centro Europeu – Microsoft Innovation Center, consegue identificar necessidades oftalmológicas urgentes colaborando com a prevenção da cegueira evitável. “Milhares de casos de cegueira recorrentes no mundo todo poderiam ser alertados e evitados com um simples teste de visão, entretanto a porcentagem de pessoas que têm acesso a oftalmologistas, principalmente no Brasil, é muito baixa. A proposta do Adam é conscientizar sobre a saúde visual e potencializar o oftalmologista funcionando como uma triagem, já que gera uma anamnese clínica que colabora com a assertividade dos médicos”, afirma Juliano Santos.

OPINIÃO DE VALOR

PAPA FRANCISCO: PREGAR A POBREZA NÃO É COMUNISMO

O uso responsável da riqueza em prol do bem comum está no coração do Evangelho e não deve ser manipulado como bandeira ideológica

Redação da Aleteia, em 24/05/2018 (*)

Durante a Missa celebrada na Casa Santa Marta na manhã desta quinta-feira, 24, o Papa Francisco lamentou as manipulações que identificam como “comunistas” aqueles que pregam o espírito cristão de pobreza no sentido de desprendimento material. Em suas palavras, “a pobreza está no centro do Evangelho” e não deve ser manipulada como bandeira de ideologias sócio-políticas.

Em sua homilia, o Papa nos exortou a “tomar distância das riquezas, porque estas nos foram oferecidas por Deus para doá-las aos outros”, e advertiu contra as riquezas “apodrecidas”, recordando as palavras de Jesus àqueles que se apegam aos bens materiais: “Ai de vós!“.

O Santo Padre observou que, muitas vezes, quando um sacerdote faz uma pregação contra os apegos materiais, “no dia seguinte aparece nos jornais: ‘Aquele padre é comunista!’. Mas a pobreza está no centro do Evangelho. A pregação sobre a pobreza está no centro da pregação de Jesus: ‘Bem-aventurados os pobres’ é a primeira das Bem-aventuranças!”.

Francisco disse que a pobreza “é a carteira de identidade com a qual Jesus se apresenta quando volta ao seu vilarejo, a Nazaré”. Na sinagoga, Ele anunciou:

“O Espírito está sobre mim. Fui enviado para anunciar o Evangelho, a Boa Nova aos pobres, o alegre anúncio aos pobres”.

Apesar disso, de acordo com o Papa, “sempre tivemos na história esta fraqueza de tentar deixar de lado esta pregação sobre a pobreza, acreditando que se trata de algo social, político. Não! É Evangelho puro, é Evangelho puro”.

O Papa ressaltou que quando Jesus clama contra os “ricos”, ele não se refere a quem tem dinheiro e o usa com solidariedade, responsabilidade e a serviço do bem comum, mas sim àqueles que fizeram das riquezas “uma idolatria”. Jesus destacou: “Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou às riquezas”.

Quando se atribui uma “categoria de senhorio às riquezas, se vai contra o primeiro mandamento: amar a Deus com todo o coração”. Além disso, a idolatria das riquezas também atenta “contra o segundo mandamento, porque destrói a relação harmoniosa entre nós, homens: ‘estragamos a vida’, ‘estragamos a alma’”.

O Papa enfatizou sobre as riquezas idolatradas:

“Elas nos tiram a harmonia com os irmãos, o amor ao próximo, nos tornam egoístas. Também aqui, na Itália, para salvar os grandes capitais, deixam as pessoas sem trabalho. Isto vai contra o segundo mandamento. E quem faz isto: ‘Ai de vós!’. Não [sou] eu [que digo], é Jesus. Ai de vocês que exploram as pessoas, que exploram o trabalho, que pagam de maneira informal, que não pagam a contribuição para a aposentadoria, que não dão férias. ‘Ai de vós!’”

Francisco prosseguiu:

“Fazer ‘economias’, fraudar o que se deve pagar, o salário, é pecado, é pecado! ‘Não, padre, eu vou à missa todos os domingos e participo daquela associação católica e sou muito católico e faço a novena disso…’ Mas você não paga? Essa injustiça é pecado mortal. Você não está nas graças de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus, é o apóstolo Tiago. Por isso as riquezas nos afastam do segundo mandamento, do amor ao próximo”.

(*) A partir de matéria da agência ACI Digital