O barista Leo Moço, fundador do Grupo Café do Moço, venceu o 17º Campeonato Brasileiro de Barismo, desta vez na categoria Brewers Cup, uma das três do certame. É a quarta conquista do carioca radicado em Curitiba no evento nacional. O campeonato foi realizado de 17 a 19 de agosto, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, e contou com 43 participantes. A próxima etapa será o mundial, de 7 a 9 de novembro, em Belo Horizonte.

Organizado pela BSCA (Brazilian Specialty Coffee Association), a competição reuniu, além dos baristas, juízes e produtores de várias regiões do país. As modalidades da competição foram Latte Art, Coffee in Good Spirits e Brewers Cup. Na categoria Brewers Cup, os participantes tiveram 10 minutos para falar sobre o café e o método de preparo que escolheram para a competição.

Na primeira etapa, Léo Moço utilizou um café da Etiopia com o intuito de mostrar o que os juízes esperam em um campeonato mundial. Já na grande final, o grão selecionado foi produzido em São José da Boa Vista (PR), que passou por oito dias de fermentação em uma bombona de maceração carbônica pelo método Sprouting Process, além de mais 30 dias de fermentação a seco. Leo Moço trouxe à competição um microlote com perfil sensorial bem diferente do esperado para um café do Paraná e que se assemelha muito aos cafés produzidos fora do país.