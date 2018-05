LeBron marca 43 pontos e Cavaliers abre 2 a 0

O Cleveland Cavaliers derrotou nesta quinta-feira o Toronto Raptors por 128 a 110 e abriu 2 a 0 de vantagem na semifinal dos playoffs da Conferência Leste. As duas vitórias foram fora de casa e agora a equipe de LeBron James tem dois duelos em seu território que podem fechar a série.

O próximo confronto entre as equipes está marcado para sábado e o outro acontecerá na segunda-feira. Diferentemente do primeiro triunfo, que só veio na prorrogação, a vitória desta quinta-feira foi tranquila graças à grande atuação de LeBron James, que quase alcançou um “triple-double” com 43 pontos, 14 assistências e oito rebotes. Kevin Love surpreendeu e também fez grande jogo. Marcou 31 pontos e pegou 11 rebotes.

Pelo lado do Toronto, os principais jogadores da equipe deixaram a desejar e atuaram abaixo do que vinham jogando na temporada regular. DeMar DeRozan fez 24 pontos e Kyle Lowry anotou 21, com oito assistências. A segunda derrota começa a atormentar o Raptors e faz a equipe reafirmar a fama de amarelar nos playoffs.

Ainda nesta quinta-feira acontecerá o segundo jogo do outro duelo da Conferência Leste, entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers. O Boston joga mais uma vez em casa e venceu a primeira partida por 117 a 101.