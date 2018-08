Uma estrela do basquete norte-americano e recém contratado pelo Los Angeles Lakers, LeBron James assina em parceria com o designer John Elliott uma coleção para a linha de vanguarda da Nike, a NikeLab.

As criações foram desenvolvidas com base na vontade de LeBron de ter roupas versáteis, que possam transitar entre reuniões de trabalho e demais tarefas do dia-a-dia. Entre elas está um tênis com meia acoplada além de peças de vestuário elegantemente esportivas.

A coleção Nike LeBron James x John Elliott chega ao Brasil no dia 18 de Agosto e estará disponível para venda em nike.com.br/NikeLab.