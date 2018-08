O segredo para uma decoração monocromática bem-sucedida, está na utilização de nuances levemente diferentes e texturas variadas. Pensando nisso, as arquitetas Rachel França e Gizelle Leite projetaram um lavabo monocromático com estilo industrial, misturando metal, madeira, e trazendo contemporaneidade ao ambiente.

“Escolher as melhores cores para pintar um ambiente às vezes pode ser um desafio, ainda mais quando você está pensando em montar um cômodo monocromático. Este lavabo é formado por cores que emitem a mesma frequência: preto, cinza, branco e tons de marrom. O estilo monocromático é elegante e transmite suavidade, deixando o ambiente muito especial”, afirma Rachel França.

O espaço, com 9,60m², une uma dose de ousadia, simplicidade e ao mesmo tempo causa um efeito visual mais clássico e elegante para o ambiente. Essa tendência faz parte do projeto daqueles que querem algo diferente, além de harmonioso, moderno e funcional.

“Usamos uma iluminação diferenciada em led, prateleira com adornos, e a mistura de revestimentos no piso para trazer um ambiente moderno. A decoração com plantas típicas tropicais e objetos em macramê baratearam o custo final. Também usamos pisos restantes de outras obras. Incluímos uma obra de uma artesã local (quadro em macramê) como inspiração para agregar valor social a decoração ambiente”, acrescenta Gizelle Leite, que salienta o uso de materiais duráveis e de qualidade. Um material que dura mais, precisa ser trocado com menos frequência, gerando menos impacto ao longo do tempo no meio ambiente.