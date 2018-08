Com as músicas do novo CD, Fatti Sentire, e o melhor de seus 25 anos de sua carreira, a italiana Laura Pausini veio ao Brasil para uma série de shows e encerra a turnê brasileira em palco curitibano, nesta segunda dia 27. Ela segue depois para Nova York, apresentando-se no dia 31 no Radio City Music Hall. A turnê mundial compreende ainda as principais cidades dos EUA, Europa e América Latina.

O Circus Maximus, tradicional arena da Roma Antiga, foi o local escolhido para a abertura da turnê mundial com dois shows lotados em julho. E Laura Pausini entra para a história por ser a primeira mulher a se apresentar nesse palco que já recebeu Rolling Stones e Bruce Springsteen. Com milhões e milhões de álbuns vendidos, Laura é a mais importante e admirada cantora italiana no campo musical no mundo nos últimos 25 anos.

Confira: Teatro Positivo, nesta segunda dia 27, às 21h. Ingressos disponíveis a 810 e 410 reais. Classificação etária: 12 anos