Larghi confirma Elias e indica volta de Luan ao Atlético-MG no clássico

O técnico do Atlético-MG, Thiago Larghi, se dividiu entre revelações e mistérios nesta sexta-feira, véspera do clássico contra o Cruzeiro, que será disputado no estádio Independência e abre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treinamento, o treinador revelou o substituto de Gustavo Blanco, mas manteve outras dúvidas.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Blanco dará lugar a Elias, que era justamente o titular antes de sair do time após as boas atuações de Blanco. “Vai ser o Elias. O Elias tem total confiança nossa e é ele que vai para o jogo, sim”, confirmou o treinador, em entrevista coletiva na tarde desta sexta, na Cidade do Galo.

Na defesa, está o principal ponto de interrogação. Bremer, Gabriel e Leonardo Silva brigam por duas vagas. Bremer e Gabriel formaram a zaga na vitória contra o Atlético-PR, em que o primeiro, inclusive, marcou um gol. Contra a Chapecoense, Bremer jogou ao lado do experiente Leonardo Silva.

“Em respostas passadas, eu falei que temos de 16 a 18 titulares. Confio no grupo que tenho. Acredito no grupo que a gente tem. Quem entrar vai fazer uma boa partida”, limitou-se a dizer o treinador atleticano.

Quem deve voltar ao time titular é o atacante Luan. Ele não começou a partida contra a Chapecoense na última quarta-feira – entrou no fim do jogo para ser um dos cobradores na disputa de pênaltis – e jogou poucos minutos contra o Atlético-PR em razão do desgaste pela sequência de jogos.

“Tem chance de voltar, sim. Ele vinha de um desgaste acumulado. São coisas que a gente fala e às vezes fica difícil de quem está de fora entender. Mas o pessoal que está aqui dentro, que trabalha e estuda muito, compreende. É por um desgaste acumulado. É uma sequência muito grande. Ele apresentou esse cansaço, mas acredito que já está recuperado”, explicou o treinador.