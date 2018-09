Estava prevista para sair ontem, mas não vai rolar. A Justiça Eleitoral atendeu o pedido feito pela coligação DC, Rede e PPL e barrou a pesquisa Ibope que trataria do governo do Paraná e outros que tais. E aplaudida pelo candidato Ratinho Jr, que aguarda para hoje a pesquisa do Instituto Radar, de Francisco Beltrão, reino político do tucano Ademar Traiano, que apoia Ratinho Jr.

O candidato pela Rede, Jorge Laranja Bernardi, explicou que os advogados de sua candidatura encontraram erros nas bases técnicas do levantamento, que, segundo ele, pode ser “erro ou má fé”. Tudo bem, a verdade é que a decisão da Justiça agradou quem temia que o Ibope demonstrasse que vai ter segundo turno.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Paranaense de Comunicação e já estava registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Laranjada

Vitória de Arruda

O candidato do PSD, Ratinho Junior, sofreu nova derrota no TRE que desconsiderou a alegada “invasão” de João Arruda (MDB), no programa destinado aos candidatos a deputado de sua coligação. “Em análise sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado e indefiro a medida”, anotou em seu despacho a Juíza Auxiliar Graciane Lemos, que diz que verificou que não houve pedido expresso de voto majoritário.

Fidelidade não é o forte

Fidelidade partidária, ao que tudo indica, não é uma preocupação dos deputados pelo Paraná que hoje ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Entre os 84 deputados estaduais e federais, 34 (o equivalente a 40,5% do total) trocaram pelo menos uma vez de legenda desde as últimas eleições, em 2014, sendo que seis deles passaram por três partidos nesses últimos quatro anos.

Alckmin afasta Aécio

Geraldo Alckmin, em entrevista ao G1 e à rádio CBN, afirmou que na época do caso Aécio Neves e Joesley Batista, o PSDB tomou “todas as medidas” cabíveis sobre o ocorrido. Questionado sobre se faria campanha com o senador que tenta uma cadeira na Câmara, Alckmin respondeu: “Eu não vou estar com o Aécio porque não existe palanque. Não vou [fazer campanha ao lado dele”.

Haddad na chincha

O ex-prefeito Fernando Haddad, provável candidato a presidente da República pelo PT, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha. A acusação da Promotoria é um novo desdobramento da investigação envolvendo a UTC Engenharia, de Ricardo Pessoa, que teria pago uma dívida de R$ 2,6 milhões da campanha de 2012 à Prefeitura com recursos de caixa 2.

Alvaro Dias leva invertida

Não pegou bem o passeio de Alvaro Dias hoje de manhã em frente às cinzas do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Encontrou críticas e eleitores de Bolsonaro. Levou vaias.

Para evitar a greve

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por meio de acordo, a Medida Provisória (MP) 838/18 que concede subsídio na comercialização do óleo diesel de até R$ 0,30 por litro. Ao todo, serão destinados R$ 9,5 bilhões para garantir o desconto total de R$ 0,46 no litro do combustível para cobrir parte dos custos das distribuidoras. O texto aprovado, que garante subsídio até 31 de dezembro de 2018, segue para apreciação do Senado.

Só para óleo diesel

Aprovado em forma de projeto de lei de conversão, o texto limita o pagamento da subvenção à venda de óleo diesel de uso rodoviário. Dessa forma, não inclui o subsídio ao óleo diesel marítimo, ferroviário ou para geração de energia elétrica. Caberá à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelecer um preço de referência e um preço de comercialização para a distribuidora de forma regionalizada.

Greve dos Caminhoneiros

A MP foi editada para atender a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram em todo país no mês de maio. Para completar o benefício de R$ 0,46 de desconto no diesel, foram reduzidos impostos que incidem diretamente sobre o diesel, como PIS/Cofins e a Cide, no total de R$ 0,16, e que equivalem a R$ 4 bilhões.

Bolsonaro na Globo

Segundo o que informa a Coluna Radar, Paulo Guedes levou Jair Bolsonaro para um encontro com João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. A conversa durou uma hora e meia e, no início, Bolsonaro estava bastante desconfortável. Isso porque Guedes chegou atrasado, deixando-o sozinho com o todo-poderoso da Globo. Para quebrar o gelo, João Roberto mostrou uma coleção de fotos antigas do pai, Roberto Marinho, fundador da emissora.

Maior venda

O balanço da Fenabrave aponta: desde janeiro de 2015 as vendas de veículos novos não atingiam índice tão bom, 248.600 unidades vendidas, uma média de dez mil veículos novos por dia que saem das lojas – entram na conta automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Os números surpreenderam o setor, que esperava que o máximo de vendas não ultrapassasse 230 mil unidades.

Constituição maior que ONU

“Nem a Assembleia-Geral da ONU, na qual os países estão representados, tem o poder de estar acima da Constituição”. Gilberto Schlittler, ex-diretor da Assembleia-Geral da ONU, sobre a posição do Comitê de Direitos Humanos da ONU pró-Lula.

Parcerias de Ratinho

Ratinho Junior se reuniu, na manhã desta terça-feira, 4, com representantes da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP) e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná (SERT-PR), que representam mais de 320 emissoras localizadas em todas as regiões do Estado. O candidato ao governo do Estado recebeu deles uma carta, elaborada em conjunto pelas instituições, que aponta os anseios do setor para os próximos anos, e apresentou propostas que constam no seu plano de governo.

Mais uma do trem-bala

Na semana passada, o blog noticiou sobre orçamento, altos salários e a falta de resultados da Empresa de Planejamento e Logística, a estatal do trem-bala, criada em 2012, no governo Dilma Rousseff. Pois, pois, olha o tamanho do bolo: o presidente da encrenca é Jorge Bastos, tem em seu currículo importantes amizades como por exemplo com os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha; e também com Wellington Salgado, ex-senador pelo MDB, que o empregou como treinador do time de basquete de sua universidade e depois o indicou para comando da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o trampolim para chegar à estação trem-bala.

Curitiba já era

Pois, pois, eis um índice que Rafael Greca não vai digerir com facilidade. Curitiba caiu do 1.º para o 4.º lugar entre as capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB de 2015 para 2017 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Agora, Curitiba perde até para Teresina (Piauí), Palmas (Tocantins) e Rio Branco (Acre). E essa queda se deu na gestão de Greca. A próxima avaliação será em 2019. Até lá é possível que tenhamos novo prefeito.

Prioridade Temer

A tragédia causada pelo fogo que destruiu parte da memória nacional revela que o governo Temer investe menos no Museu Nacional do que a Câmara dos Deputados na lavagem de seus 83 veículos oficiais ou que o próprio Poder Executivo na manutenção do Palácio da Alvorada; este ano, a Mesa da Câmara prevê gastar R$ 563 mil para deixar seus carros limpos; já o Alvorada, cerca de R$ 500 mil por mês.

Jogo de cena

É puro jogo de cena. Fernando Haddad anunciou, após visita ao ex-presidente, que “Lula tomou a decisão de peticionar junto à ONU para que se manifeste sobre a decisão das autoridades eleitorais brasileiras” em relação à sua candidatura e ainda peticionar, junto ao STF, “dois recursos, com pedido de liminar, tanto na esfera eleitoral quanto na criminal para que ele tenha o direito de registrar sua candidatura no prazo que foi dado de dez dias” e ele não tenha que ser substituído.

Extrema-direita

O que faz o candidato da extrema-direita “reflete autoritarismo do PSDB e Temer, que impõem sofrimento ao povo. Farinha do mesmo saco e interesses”, afirma a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), ao comentar o gesto de apologia ao crime cometido por Jair Bolsonaro no Acre.

PT vai às ruas

“Diante da violência do TSE contra Lula e povo que quer elegê-lo, o PT lutará por sua candidatura. Vamos apresentar todos recursos para garantir seus direitos previstos na lei e nos tratados internacionais aceitos pelo Brasil. Defenderemos Lula nas ruas, com o povo brasileiro”, disse a senadora Gleisi Hoffmann, do PT.

Índios candidatos

O número de candidatos que se declaram indígenas chegou a 130 nas eleições deste ano, número 50% maior do que nas eleições de 2014. Apesar do crescimento, ainda é uma parcela ínfima do total –0,47% dos 27,5 mil candidatos. Dos 130, nem todos têm necessariamente uma militância das causas indígenas. É o caso do general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), que causou polêmica ao declarar-se índio na inscrição da Justiça Eleitoral –na pré-campanha ele afirmou que o país possui “uma herança da indolência, que vem da cultura indígena”.

70 na luta

Por outro lado, pelo menos 70 estão organizados em um grupo pluripartidário batizado de Frente Parlamentar Indígena. Eles mantêm uma ação coordenada e debatem por meio de aplicativos de mensagens online em seus telefones celulares. A movimentação aconteceu num momento em que grupos conservadores ganharam maior protagonismo no Congresso e passaram a questionar pautas caras aos povos indígenas como a demarcação de terras.

Multa pesada

A juíza Carolina Lebbos, que responde pela execução penal da sentença de Lula, decidiu cobrar nada menos que R$ 31 milhões do ex-presidente, a título de multa e indenização decorrente do processo do triplex – um imóvel que nunca foi dele; Lebbos é a mesma que ontem proibiu a senadora Gleisi Hoffmann de advogar para Lula – o que nem a ditadura militar ousou fazer; dias atrás, o ministro Gilmar Mendes, do STF, reconheceu que o Poder Judiciário, com esta perseguição insana, criou um mártir: Lula

Defesa de Lula

Após visita ao ex-presidente Lula em Curitiba, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos mandou um recado à esquerda brasileira; “Vocês têm aqui uma pessoa que vocês não podem desmerecer. Esse homem merece que continuem a lutar, porque imaginem o que é estar aqui preso meses a fio, e que este homem está a fazer com essa grandeza”, disse; em sua visão, “o país está a rejuvenescer, a perder o medo e a ganhar a esperança” e os “golpistas não irão prevalecer.”

Todos os recursos

“PT já definiu que usará de todos os recursos para defender Lula e seu direito de ser candidato, conforme determinou o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Não titubearemos nisso! Além do direito de Lula está em jogo o direito de voto do povo brasileiro”, disse a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann.

Trauma para o País

Durante campanha em Curitiba, no Paraná, neste sábado 1º, Ciro Gomes afirmou que, “por mais que se deteste ou se idolatre o Lula, é um trauma ter o maior líder popular do país na cadeia e proibido de participar do processo eleitoral”; ele acrescentou, no entanto, que “em toda tragédia há o lado bom. Agora, o povo brasileiro poderá olhar para o debate eleitoral com mais clareza”

Barrada no baile

Gleisi foi barrada na Polícia Federal hoje pela manhã. Tentava entrar com Fernando Haddad, candidato a presidente do PT, para ver Lula. Haddad entrou como advogado de Lula, embora não advogue. Foi conversar sobre a sua campanha presidencial. Ele faz mais uma vez o papel de poste que Lula pretende eleger.

Não é advogada

Gleisi Hoffmann não pode usar desse expediente. Como senadora e presidente nacional do PT não pode advogar. A Justiça Federal cassou a sua condição de advogada de Lula. A juíza Carolina Lebbos, da Vara Federal de Execuções Penais, restringiu seu direito de visitas apenas para as quintas-feiras.

Herança de Temer

“Temer prepara a herança para 2019, que bem define para quem governa. De um lado, a opção pela elevação de 13% no preço do óleo diesel e de 16,4% nos salários do poder judiciário e, de outro lado, o corte para a metade do orçamento do programa bolsa família”, afirmou o economista Márcio Pochmann.

Aniversário

Há exatos 49 anos, em 1969, o Brasil virou notícia no mundo todo, não pelo futebol primoroso que traria o tri um ano depois, mas pelo sequestro do embaixador dos EUA Charles Burke Elbrick.

Suplicy absoluto

Segundo o Paraná Pesquisa, somente “Nenhum” (21,2%) somado a “Não sei” (13,9%) batem Eduardo Suplicy (PT) para o Senado, com 35,1%. Ele tem 33,1%. Pesquisa registrada sob nº SP-02378/18/TSE.

Incentivo ao mercado

Estudo da Anbima (Associação de Entidades dos Mercados Financeiro) prevê que o incentivo do mercado de capitais pode fazer o PIB crescer 12,2%, aumentando de R$ 1 trilhão em impostos no período de 5 anos.

Prioridade

Na UFRJ, folha salarial bilionária contrasta com a pindaíba do Museu Nacional. Gastou R$1,8 bilhão em salários e R$54 mil com o Museu Nacional. É isso mesmo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) gastou somente nos sete primeiros meses em 2018 mais de R$1,8 bilhão em salários de seus servidores ativos e inativos, segundo dados oficiais do Ministério do Planejamento. Enquanto isso, recebendo tratamento de “primo pobre”, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, destruído pelo fogo, recebeu da UFRJ o miserê de R$54 mil em quatro meses, entre janeiro e abril deste ano, para as despesas com manutenção.

Miserê do Museu

Até agosto, o Museu teve R$28 mil para “funcionamento”, R$17 mil para “reestruturação” e R$51,8 mil para bolsas de estudos. Nada mais. São 25.028 servidores da UFRJ, cada um já custou cerca de R$72 mil este ano, em média. Não se sabe quantos estão lotados no museu. Em 2017, a folha consumiu mais de R$3,2 bilhões. Em 2016, foram R$2,96 bilhões em salários e R$519,5 mil para manutenção do Museu. Só em 2017 o Museu Nacional recebeu 192 mil visitantes, que pagam ingressos entre 4 e 20 reais. Não se conhece o destino dessa receita.

Ciro Gomes participou da sabatina Estadão-Faap ontem pela manhã, entre outros assuntos, falou sobre uma das estrelas de seu programa de governo: tirar os endividados dos cadastros dos credores. O candidato explicou que o projeto já existe no Banco do Nordeste e deu novamente as tintas do que pretende fazer: bancos refinanciarão com desconto as dívidas, que na média são de R$4,2 mil, em até 36 vezes. Haverá fiador, que pode ser um amigo do endividado, para evitar o calote. E arrematou com: “No Brasil, tudo que é para pobre é uma polêmica infernal. É muito mais simples de fazer do que de entender.”

Mudou a tática

O PT mudou sutilmente a linha adotada no fim de semana na propaganda eleitoral desta terça-feira. Lula ainda aparece, juntamente com o discurso da “injustiça”, mas Fernando Haddad adquiriu protagonismo: seu nome aparece em letras garrafais, ao lado do número 13, e ele fala como candidato.

Transmutação

Mas a principal novidade é o início da tática de operar o milagre da transmutação: “Lula é Haddad”, diz a nova versão do jingle. Assim mesmo, com acento: Lula É Haddad, e não Lula e Haddad, como seria no caso de uma chapa. Tem método, e mostra que o partido está disposto a aceitar a troca de candidato.

Cida e os servidores

A governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, disse ontem que uma das marcas de seu governo é a reabertura do diálogo com os sindicatos dos servidores a respeito dos salários, mas sem abrir mão do equilíbrio fiscal e das contas públicas. “Eu tenho responsabilidade com 11 milhões de paranaenses, responsabilidade fiscal e também não podemos infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, reafirmou Cida que adiantou o compromisso com a valorização do funcionalismo estadual.

Aqui se paga em dia

“Temos alguns estados brasileiros que não pagam os salários dos servidores, parcelam o décimo terceiro. E só olhar a situação do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e nós não podemos passar por isso. Nós temos que cuidar e eu como gestora estou cuidando”, destacou a governadora Cida Borghetti.

Oriovisto e Ratinho Jr

O candidato ao Senado Professor Oriovisto e os candidatos a governador e vice-governador do Paraná, Ratinho Júnior e Darci Piana, cumprem agenda em Apucarana, nesta terça-feira (4). Ao lado do Prefeito Beto Preto, o Professor Oriovisto percorreu as principais ruas de Apucarana e relembrou os locais onde estudou e brincava com amigos quando morou na cidade, na infância. Em seguida, os candidatos participam de reuniões com as lideranças locais e com empresários na Associação Comercial de Apucarana (ACIA). Durante a programação, o Professor Oriovisto apresentou as suas 10 propostas para mudar o Brasil.

Gastos com museu x outros gastos

Levantamento do RJ1 mostra alguns números nos gastos do ano passado que apontam preferências de aplicação de recursos tanto pelo governo federal quanto pela UFRJ, responsável pela gestão do Museu Nacional. É impressionante saber que o governo gastou R$ 76 milhões com cafezinho e R$ 643.567,73 com o museu ou que a universidade torrou R$ 1,4 milhão com a rádio da instituição.

Piana na ACP

Atendendo convite do (CME) Conselho da Mulher Empresária, da Associação Comercial do Paraná (ACP), o candidato a vice-governador Darci Piana, da chapa de Ratinho Júnior, proferiu palestra na noite de ontem na ACP, a um grupo de empresárias sobre o tema: Inovação e Tecnologia no Comércio. Ao final da palestra, Piana foi homenageado pelo (CME) com um diploma pelos relevantes serviços prestados à área do comércio do estado do Paraná.

“Bolsonaro foi chocado pelo PSDB.”

Gleisi Hoffmann

“No Brasil, tudo que é para pobre é uma polêmica infernal. É muito mais simples de fazer do que de entender.”

Ciro Gomes