Uma casa recém-construída é como uma tela em branco: cheia de possibilidades! No caso deste imóvel na Granja Viana, em São Paulo, os proprietários, um jovem casal descolado e que é fã de esportes, solicitaram ao escritório Stal Arquitetura e Interiores uma decoração colorida e que também fosse acolhedora para as duas filhas pequenas.

A partir desse briefing, os profissionais criaram um projeto de design de interiores que reflete a personalidade dos moradores nos principais ambientes da casa. Do hall de entrada ao living com sala de jantar integrada, passando pelo home theater e pelo quarto do casal – todos eles bastante frequentados pela família – tudo foi pensado para trazer acolhimento e conforto.

Elementos naturais, como cerâmica e madeira, estão por todos os ambientes. O hall social, cartão de visitas da morada, foi decorado com peças escolhidas a dedo, a exemplo do cabideiro Árvore Generosa (com design assinado por Pedro Useche) e do aparador Cascas (de Leonardo Garcia). O móvel traz um vibrante tom de amarelo para o ambiente e evoca uma atmosfera leve a despojada.

A brinquedoteca recebeu atenção especial dos decoradores, que desenharam a marcenaria especialmente para o espaço das crianças. Aqui a paleta neutra serve de base para o uso pontual do verde, evocando o universo lúdico sem exageros.