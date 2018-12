A Laquila, maior distribuidora de peças e acessórios para motociclistas da América Latina, elevou em 18% sua receita entre os meses de Janeiro e Outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado e anuncia a ampliação de investimentos em suas ações para 2019. O índice positivo vem de encontro com o bom momento vivido pela indústria de duas rodas que também registrou neste período de dez meses crescimento em produtividade.

De acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), o volume de vendas acumulado entre os meses de Janeiro e Outubro de 2018 cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A ampliação do crédito e a estabilidade nos índices econômicos foram fatores que influenciaram na retomada do setor que não crescia há seis anos. Com isso, a entidade prevê recuperação de forma progressiva e com possibilidade de gerar novas oportunidades no mercado. Segundo o levantamento, 779.253 unidades foram emplacadas até Outubro/18.

Para Rosy Souza, diretora executiva da Laquila, esta elevação no volume de vendas de motocicletas é um sinalizador positivo para o futuro das peças de reposição, mercado que a Laquila reúne expertise há mais de três décadas. “Nosso segmento cresce de forma diferente das montadoras e concessionárias, uma vez que passamos a atender as motos novas a partir de 1 ano de fabricação. De qualquer forma, o aumento da frota circulante é um orientador que nos permite antecipar e nos preparar para esse aumento de demanda”, comenta a executiva.

Segundo ela, a justificativa de crescimento na receita da Laquila deve-se a várias ações e mudanças estratégicas nas áreas de marketing e comercial. Otimista em relação ao próximo ano, a empresa paranaense estima aumentar em 30% seu faturamento nas principais linhas. Para o primeiro trimestre de 2019, serão lançados itens exclusivos da linha própria TEXX envolvendo capacetes, vestuário e peças de reposição. “Esta só é uma das estratégias implantadas para que conquistemos o percentual estimado”, completa Rosy.

Localizada em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, Paraná, a empresa possui em seu portfólio comercial mais de 6 mil itens além de dois centros de distribuição localizados estrategicamente em São Paulo e Ceará. Com isso, consegue atender prontamente todo o Brasil. Ainda tem o apoio de mais de cinco mil pontos de venda espalhados em território nacional.