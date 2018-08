Diante do crescimento do segmento da beleza e de um imóvel da família que ficaria vago, os irmãos Nelson Pangracio Junior e Geruza Pangracio Schwitzner decidiram que era hora de unir o útil ao agradável e ampliar os negócios. Nelson conversou com a irmã que é dentista com mestrado na área de estética e lhe ofereceu uma sociedade.

O próximo passo dos dois foi buscar uma franquia de salão de beleza para ocupar o imóvel da família na Avenida Presidente Getúlio Vargas. A marca Lady&Lord foi escolhida por combinar com o perfil da região e pela tradição que tem em Curitiba. “Morei naquela casa na minha infância e agora resolvemos voltar ao imóvel, mas dessa vez fazendo uso comercial dele”, conta Geruza que junto ao irmão está à frente da 19ª franquia do Lady&Lord.

Funcionando em soft open desde junho, a unidade foi inaugurada oficialmente no dia 31 de julho. A equipe é formada por 12 profissionais, atende o público feminino, masculino e infantil, ofertando os serviços de cabelo, maquiagem, pedicure, manicure e estética.